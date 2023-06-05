秀英PO潤娥在太妍演唱會暴怒過程！「少女時代」1成員也要來台灣
▲太妍（左圖中）舉辦《The ODD Of LOVE》演唱會，「少女時代」成員Tiffany（右圖左起）、潤娥、秀英、孝淵現身支持。（圖／潤娥IG）
記者陳雅蘭/綜合報導
2023-06-05 16:11:51
南韓女天團「少女時代」成員太妍3日開始舉辦《The ODD Of LOVE》巡迴演唱會，首場於3日、4日在首爾奧林匹克體操競技場登場，
；「少女時代」成員俞利今（5）日也宣布8月來台開唱。4日太妍的演唱會上，Super Junior東海、SHINee珉豪、泰民以及前「SM娛樂」旗下藝人金在中都到場力挺，「少女時代」的Tiffany、潤娥、秀英、孝淵也現身觀眾席，潤娥更上演「催促太妍快點上台」的戲碼，笑翻不少粉絲。 台灣站確定6月24日在台北小巨蛋舉行
太妍場上表示，演出來了很多「SM娛樂」的藝人，有特別拜託攝影機不要照到他們，以免引起騷動、造成朋友困擾；隨即又說：「還是要告訴大家『成員也來了』！」、「很開心見到少女時代」，此時螢幕立刻出現Tiffany、潤娥、秀英、孝淵起身揮舞應援棒的畫面，SONE（粉絲名）見到「少女時代」半合體，欣喜若狂。 ▼▲「少女時代」成員Tiffany、潤娥、秀英、孝淵出席太妍的首爾演唱會。（圖／秀音、潤娥IG）
逗趣的是，太妍演出進行到另一環節，她到後台換裝準備，此時台下歌迷不斷喊著太妍的名字，秀英就公開當時潤娥「搞笑的舉動」，只見潤娥拿起手機，自顧自的說：「姐姐，太妍姐，妳不能快點出來嗎？粉絲都喊成這樣了，為什麼還不出來？快點換好衣服出來，姐妳又不是第一次開演唱會了，得快點出來，都喊幾分鐘了耶，姐！」
秀英邊記錄邊笑到發抖，更觸碰潤娥的手機螢幕，想知道她「是否真的有打電話」，豈料手機螢幕是鎖頻狀態，潤娥順勢演下去說：「現在都6點58分了！」語畢後太妍就現身，成員也激動喊：「出來了出來了！」十分逗趣。
太妍的《The ODD Of LOVE》確定於6月24日在台北小巨蛋舉行，門票採實名制購買，詳情近日公開，可關注超級圓頂臉書；「少女時代」另一成員俞利今也宣布要來台灣，8月6日在台北開唱，詳情可關注希林國際臉書。更多韓星來台行程表，可
查詢。 點此 ▲秀英公開潤娥催促太妍快點上台的畫面。（圖／秀音、潤娥IG） ▲「少女時代」俞利8月來台。（圖／希林國際） ▲「少女時代」太妍6月24日來台開唱。（圖／超級圓頂）