鐵路便當節登場！A5和牛首入菜 台鐵盼營業額達700萬
台鐵年度盛事「鐵路便當節」將在9日至12日於台北車站大廳盛大登場，今年台灣鐵路管理局以「啟程、享食、永續」為主軸，期盼民眾能透過疫後時代的鐵道慢旅，感受到知性與感性兼具的全新悸動。今（5）日台鐵舉行展前記者會，並期望今年營業額能達700萬。
記者許若茵／台北報導
台鐵主任秘書陳裕謀表示，今天是第8屆鐵路便當節展前記者會，本次邀請國內外42家業者參加，來自海外日本、斯里蘭卡的鐵道業者有13家，是非常熱鬧的一年，台鐵6間餐廳也加入便當節陣容，推出13款特色便當，除了便當展示外，還新增體驗區，讓便當節集合吃喝玩樂於一身，相信今年鐵路便當節會非常精彩，歡迎全國旅客、鐵道迷都能一起參加年度便當節的盛會。
台鐵附業營運中心科長陳依伶分享，今年首次嘗試用A5和牛入菜，搭配EMU3000型特仕車造型陶瓷便當盒，推出精品和牛陶瓷便當，內有松露蘑菇飯將洋蔥、蘑菇、頂級進口松露醬等食材慢炒後蒸煮，撒上起司粉，主菜嚴選A5沖繩本部和牛，配菜加入被譽爲「蔬菜之王」的綠蘆筍和「紫羅蘭的天空」（甜菜根汁炒白木耳），每天限量100份，每份售價999元。
值得注意的是，台鐵明年即將掛牌，這屆便當節也特別推出復刻懷舊鋼盒便當，便當盒上方印有台灣鐵路管理局字樣，明年台鐵改制成公司後，將成為絕版品。會後陳依伶接受媒體採訪時表示，去年整個展場營收是653萬元，今年希望營收可以達到700萬。