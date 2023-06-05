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做公益！日出茶太拿鐵「買一送一」今起喝4天　星巴克優惠倒數7天

▲六角國際「Chatime日出茶太」6月5日至6月8日限4天，推出太極厚茶拿鐵「買一送一」優惠，並將所得全數捐贈、關懷自閉兒；星巴克夏日數位體驗「買一送一」優惠剩7天。（圖／六角國際提供）
▲六角國際「Chatime日出茶太」6月5日至6月8日限4天，推出太極厚茶拿鐵「買一送一」優惠，並將所得全數捐贈、關懷自閉兒；星巴克夏日數位體驗「買一送一」優惠剩7天。（圖／六角國際提供）

記者蕭涵云/綜合報導

手搖飲業者響應公益，六角國際旗下「Chatime 日出茶太」訂6月6日為品牌公益日，今年關注自閉症星兒，不僅推動小太陽實習生計畫，更於6月5日至6月8日限4天，全台門市推出太極厚茶拿鐵「買一送一」優惠，並將所得全數捐贈，喚醒大眾關懷自閉兒；另外星巴克夏日數位體驗，「買一送一」優惠剩7天。

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根據衛生福利部最新統計，2023年台灣自閉症人數為19,078人，其中輕度自閉症人數佔74.6%。自閉症者經常面臨社交互動困難，難以理解他人的情感和非言語溝通，易因於工作時感到孤立或難以融入團隊，成為他們就業的挑戰。但自閉兒可透過早期療育，有效訓練腦部發展，學習與人互動的社交能力。

Chatime日出茶太將6月6日訂為「Chatime International Service Day日出茶太國際公益日」，並制定「Chatime CommuniTEA」計畫，致力於環境保護、兒童教育、與社會關懷三大議題。

▲「日出茶太小太陽」實習生計畫，從取料、出杯等飲品製作，到迎賓、遞餐逐步學習與顧客互動，讓自閉兒有更多展現自身的社交能力。（圖／六角國際提供）
▲「日出茶太小太陽」實習生計畫，從取料、出杯等飲品製作，到迎賓、遞餐逐步學習與顧客互動，讓自閉兒有更多展現自身的社交能力。（圖／六角國際提供）
今年啟動國際「The Hope Project」計畫，重點關注自閉兒，正與馬來西亞自閉症團體EAP及社團法人中華民國自閉症總會、社團法人台灣自閉兒家庭關懷協會合作，推出「日出茶太小太陽」實習生計畫，將透過參與手搖飲門市的日常工作流程，使之擁有更多展現自身社交能力的機會，也將提供實習薪資，並在實習結束後頒發證書以予肯定。

為拋磚引玉喚醒大眾多多關懷自閉兒，號召消費者喝優惠一起響應公益。Chatime日出茶太於6月5日至6月8日限4天，全台門市推出太極厚茶拿鐵「買一送一」優惠，期間販售太極厚茶拿鐵品項之所得，將全數捐贈給社團法人中華民國自閉症總會及社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會，作為自閉兒及其家庭輔導基金。

▲星巴克母親節「買一送一」喝3天！（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克夏日數位體驗「買一送一」剩7天！（圖／記者蕭涵云攝）
另外，星巴克夏日數位體驗」將於6月11日截止，消費者只要完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。5/20(六)、5/21(日)預領券，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至6月11日，「買一送一」、「第二杯半價」優惠剩7天。

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