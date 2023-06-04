6月優惠懶人包／麥當勞、星巴克買1送1　肯德基蛋撻6元、炸雞18元

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台灣麥當勞歡樂送即日起至6月13日，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」。
📌漢堡王「出包」！超殺79元套餐優惠 16款買一送一懶人包
漢堡王把漢堡變身成「重磅肉粽」呼應端午節，還與百事可樂聯名打造「包粽零錢包」，6月13日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。
不只「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」；6月8日一日限定，再推4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」，還不限同口味；還有Uber Eats端午加碼7～8折外送優惠。
📌拿坡里炸雞專賣店：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店歡慶畢業季，即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。
拿坡里披薩.炸雞即日起至6月30日前，開賣 MINI披薩A、B、C、D四組套餐，祭出71折優惠，原6吋迷你披薩可加價100元升級為9吋小披薩。
📌頂呱呱「一斤翅小腿」特價199 呱呱包、地瓜薯條都49元
頂呱呱即日起至6月7日，「一斤翅小腿」特價199元（原價240元）、「經典翅小腿」特價159元（原價180元），皆可選擇原味、椒麻或檸檬椒鹽口味。只要購買以上翅小腿組合餐，再享超值加價購，可以49元加購呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥(L)。
提醒大家，每組翅小腿組合餐限加購乙次，三擇一品項不得重複；全台門市販售，除劍潭店／桃園機場店不參與。
📌肯德基x必勝客：參戰618購物節！蛋撻6元、炸雞18元
6月1日至6月26日，PK會員登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，每日可隨機抽出美食優惠券一次，包括必勝客「外帶買1送3」、肯德基「炸雞桶餐399元」等優惠。也可直接購買5折起限定隨饗券、618組合餐等優惠；而且活動期間於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券，有機會抽中「曼谷商務艙雙人來回機票」。
6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「6元起」美食隨饗券，肯德基蛋撻、冰藏起司塔「下殺6元」；肯德基炸雞、必勝客6吋夏威夷個人比薩「才18元」，還有炸雞桶蛋撻餐及巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。預告第三波還有限時加碼「買一送一」等隱藏神秘優惠。
📌繼光香香雞：雞塊優惠！「半價加購」墨魚甜不辣、酥炸魷魚
繼光香香雞歡慶新品上市，4月20日至6月28日，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
📌星巴克：夏日數位體驗「買一送一」今起兌換
星巴克最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」上週末開抽預領券，5/22(一)～6/11(日)完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。5/20(六)、5/21(日)預領券，兌換期間為獲券日後2天，今起開始兌換，最後兌換至6/11(日)，長達22天「買一送一」、「第二杯半價」優惠可以喝。
📌亞尼克：生乳捲「買一送一」 對中手機免費吃
歡慶亞尼克北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，即日起至6月30日，掃描QRcode加入「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得「50元折價券」，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。
6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。
📌Häagen-Dazs：哈根達斯「買一送一」！首賣馬卡龍冰淇淋凍飲
Häagen-Dazs哈根達斯今夏首度推出全新5款馬卡龍冰淇淋凍飲，全台門市5月29日至6月25日，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲」系列，同品項外帶「買一送一」優惠券！難得一出新品就給超甜優惠，要好好把握。
📌Mister Donut：甜甜圈「買6送3」最後一天
Mister Donut本季還打造「愛文芒果」及「屏東檸檬」為主題的夏季雙果消暑飲品，供應「愛文芒果苺苺冰沙」、「愛文芒果可爾必思氣泡」、「蜂蜜檸檬飲」、「翡翠檸檬青茶」。檸檬優格季5月30日至6月4日，購買指定商品即可享「買6送3」優惠活動；指定飲品也有「第二件5折」優惠。現在購買還可擁有LINE FRIENDS限定甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒；另有環保飲料提袋、和外出好物保冷袋加購活動。
📌定食8：白飯、味增湯免費吃到飽！炸物全8折 可爾必思18元
定食8即日起回歸「免費湯飯無限量供應」好康服務，只要內用點購任一定食，就可享受香Ｑ米飯、味噌湯免費吃到飽！而且預告每月8日SUPER 8品牌日，當天再享全時段「炸物全品項8折」優惠、可爾必思一杯優惠價18元（原價40元），會員點數還能加倍。
📌金子半之助：憑學生證77折！雙人套餐88折
即日起至6月25日，出示學生證或4～6月的准考證、各種面試通知，並出示分享官方IG集氣活動貼文至限時動態，即可點購金子半之助新品（咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼）享「免費升級套餐」、「主餐77折」優惠。參加官方FB指定活動還可享「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折」優惠。