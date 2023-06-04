蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃！在台日本人發聲了　真實分析被狂讚

6月優惠懶人包／麥當勞、星巴克買1送1　肯德基蛋撻6元、炸雞18元

▲6月超狂12家優惠懶人包，麥當勞、星巴克、漢堡王、拿坡里、亞尼克、哈根達斯「買一送一」；618購物節肯德基蛋撻6元、炸雞18元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲6月超狂12家優惠懶人包，麥當勞、星巴克、漢堡王、拿坡里、亞尼克、哈根達斯「買一送一」；618購物節肯德基蛋撻6元、炸雞18元。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

幫大家整理6月超狂優惠懶人包，一次掌握12家好康資訊，包括麥當勞、星巴克、漢堡王、拿坡里、亞尼克、Häagen-Dazs哈根達斯，通通都有「買一送一」優惠；電商618購物節，肯德基蛋撻竟然下殺6元、炸雞18元，必勝客冰藏起司塔6元、個人比薩18元，看準時間手刀開搶啦！

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📌麥當勞：雞塊買6送6！薯餅、雞翅等5款「買一送一
台灣麥當勞歡樂送即日起至6月13日，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」

📌漢堡王「出包」！超殺79元套餐優惠　16款買一送一懶人包
漢堡王把漢堡變身成「重磅肉粽」呼應端午節，還與百事可樂聯名打造「包粽零錢包」，6月13日起臨櫃點餐或官網點購重磅套餐（附餐為小份薯條與中杯百事可樂），還可以加1元多ㄧ顆「包粽零錢包」，數量有限售完為止。

不只「畢業狂歡優惠券」即日起至7月31日爽吃12款「買一送一」；6月8日一日限定，再推4款3倍厚安格斯牛肉堡「買一送一」，還不限同口味；還有Uber Eats端午加碼7～8折外送優惠。

▲漢堡王「百事可樂聯名－包粽零錢包」。（圖／漢堡王提供）
▲漢堡王打造端午節限定包裝，再祭出「百事可樂聯名－包粽零錢包」。（圖／漢堡王提供）
📌拿坡里炸雞專賣店：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店歡慶畢業季，即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。

拿坡里披薩.炸雞即日起至6月30日前，開賣 MINI披薩A、B、C、D四組套餐，祭出71折優惠，原6吋迷你披薩可加價100元升級為9吋小披薩。

📌頂呱呱「一斤翅小腿」特價199　呱呱包、地瓜薯條都49元
頂呱呱即日起至6月7日，「一斤翅小腿」特價199元（原價240元）、「經典翅小腿」特價159元（原價180元），皆可選擇原味、椒麻或檸檬椒鹽口味。只要購買以上翅小腿組合餐，再享超值加價購，可以49元加購呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥(L)。

提醒大家，每組翅小腿組合餐限加購乙次，三擇一品項不得重複；全台門市販售，除劍潭店／桃園機場店不參與。

▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里腿排桶特價優惠，再加碼薯條買一送一。（圖／三商餐飲提供）
📌肯德基x必勝客：參戰618購物節！蛋撻6元、炸雞18元
6月1日至6月26日，PK會員登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，每日可隨機抽出美食優惠券一次，包括必勝客「外帶買1送3」、肯德基「炸雞桶餐399元」等優惠。也可直接購買5折起限定隨饗券、618組合餐等優惠；而且活動期間於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券，有機會抽中「曼谷商務艙雙人來回機票」。

6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「6元起」美食隨饗券，肯德基蛋撻、冰藏起司塔「下殺6元」；肯德基炸雞、必勝客6吋夏威夷個人比薩「才18元」，還有炸雞桶蛋撻餐及巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。預告第三波還有限時加碼「買一送一」等隱藏神秘優惠。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基x必勝客參戰618購物節！開搶蛋撻、冰藏起司塔都6元，炸雞、個人比薩只要18元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌繼光香香雞：雞塊優惠！「半價加購」墨魚甜不辣、酥炸魷魚
繼光香香雞歡慶新品上市，4月20日至6月28日，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。

📌星巴克：夏日數位體驗「買一送一」今起兌換
星巴克最新SAY YES SUMMER「夏日數位體驗」上週末開抽預領券，5/22(一)～6/11(日)完成夏日趣味數位體驗遊戲，了解夏日咖啡運勢，就可獲得限定的專屬優惠。5/20(六)、5/21(日)預領券，兌換期間為獲券日後2天，今起開始兌換，最後兌換至6/11(日)，長達22天「買一送一」、「第二杯半價」優惠可以喝。

▲星巴克慶祝穀雨時節推出「第二杯半價」優惠活動，全品項有含星冰樂；CoCo都可週三好友日，蕎麥冬瓜露、仙草蜜2款手搖飲「第二杯0元」，相當於買1送1。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克夏日數位體驗，天天抽「買一送一」、「第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌亞尼克：生乳捲「買一送一」　對中手機免費吃
歡慶亞尼克北捷、桃園中正門市YTM二代機正式營運，即日起至6月30日，掃描QRcode加入「亞尼克 YTM LINE」好友，即可獲得「50元折價券」，可分別於北捷15站點及桃園中正門市YTM任選品項抵用消費。

6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。

📌Häagen-Dazs：哈根達斯「買一送一」！首賣馬卡龍冰淇淋凍飲
Häagen-Dazs哈根達斯今夏首度推出全新5款馬卡龍冰淇淋凍飲，全台門市5月29日至6月25日，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲」系列，同品項外帶「買一送一」優惠券！難得一出新品就給超甜優惠，要好好把握。

📌Mister Donut：甜甜圈「買6送3」最後一天
Mister Donut本季還打造「愛文芒果」及「屏東檸檬」為主題的夏季雙果消暑飲品，供應「愛文芒果苺苺冰沙」、「愛文芒果可爾必思氣泡」、「蜂蜜檸檬飲」、「翡翠檸檬青茶」。檸檬優格季5月30日至6月4日，購買指定商品即可享「買6送3」優惠活動；指定飲品也有「第二件5折」優惠。現在購買還可擁有LINE FRIENDS限定甜甜圈紙盒、提袋及歡樂派對紙盒；另有環保飲料提袋、和外出好物保冷袋加購活動。

▲夏天大家最愛的新鮮芒果生乳捲回歸。（圖／亞尼克）
▲夏天大家最愛的新鮮芒果生乳捲回歸。（圖／亞尼克）
📌定食8：白飯、味增湯免費吃到飽！炸物全8折　可爾必思18元
定食8即日起回歸「免費湯飯無限量供應」好康服務，只要內用點購任一定食，就可享受香Ｑ米飯、味噌湯免費吃到飽！而且預告每月8日SUPER 8品牌日，當天再享全時段「炸物全品項8折」優惠、可爾必思一杯優惠價18元（原價40元），會員點數還能加倍。

📌金子半之助：憑學生證77折！雙人套餐88折
即日起至6月25日，出示學生證或4～6月的准考證、各種面試通知，並出示分享官方IG集氣活動貼文至限時動態，即可點購金子半之助新品（咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼）享「免費升級套餐」、「主餐77折」優惠。參加官方FB指定活動還可享「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折」優惠。

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