定食8今起「白飯、味增湯」免費吃到飽！炸物全8折 可爾必思18元
小資族看過來，又有一家餐廳可以免費白飯、味增湯吃到飽！爭鮮餐飲集團集合旗下品牌「定食8」，今（1）日起回歸「免費湯飯無限量供應」好康服務，更全新推出選用日本百年「好侍咖哩」烹製的「黑咖哩海陸天婦羅」，及與福岡名物結合的「黃金海老炸蝦沾麵」。偷偷分享，每月8日「定食8日」當日全時段炸物全品項8折優惠、可爾必思一杯只要18元喔。
記者蕭涵云/綜合報導
定食8主打日式定食，6月起推出新菜單，選用來自日本百年品牌「好侍咖哩」，將香醇溫潤的咖哩風味，搭配酥脆口感的現炸天婦羅及腰內肉；還有與福岡沾麵結合的「黃金海老炸蝦沾麵」，搭配使用蝦醬加上雞白湯熬煮成的濃厚高湯，放入香酥炸蝦與鱈場蟹風味棒，讓麵條吸滿醬汁好好吃。
同時6月1日起還有讓消費者都開心的好消息！即日起定食8要回歸「免費湯飯無限量供應」好康服務，只要內用點購任一定食，就可享受香Ｑ米飯、味噌湯免費吃到飽！而且預告每月8日SUPER 8品牌日，當天再享全時段「炸物全品項8折」優惠、可爾必思一杯優惠價18元（原價40元），會員點數還能加倍。
而來自日本的金子半之助，適逢畢業季、考試季，推出必勝「咖哩豬排雙饗丼」及「野菜麻婆天丼」，即日起至6月25日，出示學生證或4～6月的准考證、各種面試通知，並完成官方IG指定任務，即可點購新品享有「免費升級套餐」、「主餐77折」、雙人套餐「88折」等優惠。