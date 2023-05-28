週末速食優惠／手機「中2碼」換亞尼克生乳捲　麥當勞6款買一送一

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台灣麥當勞歡樂送即日起至6月13日，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」；即日起至5月31日，使用LINE禮物，還有麥當勞「OREO冰炫風買一送一」。
📌頂呱呱：呱呱包1元！3款「加1元多一件」
頂呱呱展開一元激省大作戰！即日起至5月31日爽吃「加1元多一件」優惠，活動期間內於頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店），購買任一超值套餐組，即可以「1元加購」呱呱包X1顆 / 地瓜薯條X1份 / 原味翅小腿X2支（配餐三選一）。提醒大家，每組超值套餐限加購一次；優惠不得與會員卡、抵用券併用；不得更換其他商品。
📌漢堡王：9款「買1送1」
即日起至5月31日「江湖救急優惠券」，個人超省餐99元起，雙人激省餐最低也只要168元起；熱銷餐點包括脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、激浪汽水、辣薯球，共4種「買1送1」，爽吃2顆脆洋蔥牛肉堡才89元。5月勞動月再加碼即日起～5/31大杯快樂水「買1送1」，850 cc的可樂、七喜、激浪、華年達橘子味汽水、檸檬風味紅茶，通通可以買1送1超過一個月。
預告「畢業狂歡優惠券」，6月1日至7月31日連吃61天，其中12款「買一送一」還提前5月24日就開跑！包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。
📌肯德基：炸雞隱藏優惠！加1元多一件
街口會員獨享肯德基限定優惠，祭出2023端午節最強禮盒組，即日起～7月31日，至肯德基使用「街口支付」付款，並出示優惠券（或手機圖檔）即享優惠，「1塊青花椒香麻脆雞(辣)＋1塊咔啦脆雞＋6顆原味蛋撻＋香酥脆薯(中)」，只要220元（原價447元），當場省下227元。
提醒大家，線上點餐需至肯德基官網「優惠券專區」輸入優惠代碼「23757」就能使用；不適用外送；優惠不得同時併用喔。而且使用預訂快取，購買指定餐點現在還有「加1元多一件」優惠。買XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻；買桶餐加1元多一塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。提醒大家，每套限加購一次。
📌必勝客：「8款大比薩199元」加1元多1件副食 優惠懶人包
即日起至6月2日，必勝客限週一至週五平日（國定假日不適用），全台必勝客門市（不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），外帶8種口味大比薩只要199元，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷；還大方額外加碼薄脆餅皮免費升級（原本需加價20元），最高現省461元。
即日起至6月30日，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。
即日起至6月30日，全台必勝客門市（不適用於必勝客台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），購買經典口味小比薩全品項，皆可享有外送「買小送小」優惠，提醒大家，輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用喔。
📌拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元 7款時蔬「買一送一」
拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6月6日，推出520浪漫優惠，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5月31日開放領券，兌換至6/6。
而拿坡里炸雞專賣店則有整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31長達一個月；同時加碼「時蔬買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），優惠同樣到5/31止。
📌繼光香香雞：雞塊優惠！「半價加購」墨魚甜不辣、酥炸魷魚
繼光香香雞歡慶新品上市，4月20日至6月28日，購買「黃金鴨香寶」3塊優惠價49元；超過15cm的爽沾美式炸雞柳１條（隨機附1醬）特價99元，加購15元再獲得美式特色沾醬一盒。
📌亞尼克：手機「中2碼」免費吃生乳捲！買一送一、百元優惠
亞尼克生乳捲10週年慶限定優惠， 即日起至7月2日，於門市消費滿3300元、或於官網團購滿12件商品，即贈送「原味生乳捲」乙條（原價380元）。6月1日至6月3日，更將於市府捷運站點，推出「百元購買生乳捲」驚喜活動，每日10:10準時開始，限額30名，可享100元購買原味生乳捲乙條優惠。
6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。
📌Häagen-Dazs：哈根達斯「買一送一」！首賣「馬卡龍冰淇淋凍飲」
Häagen-Dazs哈根達斯今夏首度推出全新5款馬卡龍冰淇淋凍飲，全台門市5月29日至6月25日，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲」系列，同品項外帶「買一送一」優惠券！難得一出新品就給超甜優惠，要好好把握。
📌Mister Donut：甜甜圈「6入168元」
Mister Donut統一多拿滋5月28日，最後一天門市限定隱藏優惠，鎖定台北捷運站新民權西、龍山寺站門市，甜甜圈「6入168元」！換算下來一顆只要28元超甜折扣。提醒大家，限選39元甜甜圈，可補差額換購價高甜甜圈；優惠不得合併使用；商品種類數量以販售門市實際可販售情形為準，售完為止。
📌金子半之助：憑學生證77折！雙人套餐88折
即日起至6月25日，出示學生證或4～6月的准考證、各種面試通知，並出示分享官方IG集氣活動貼文至限時動態，即可點購金子半之助新品（咖哩豬排雙饗丼或野菜麻婆天丼）享「免費升級套餐」、「主餐77折」優惠。參加官方FB指定活動還可享「咖哩豬排雙饗丼雙人套餐88折」優惠。