必勝客「大腸蚵仔麵線比薩」開箱！有香菜嚇壞　加碼買1送1懶人包

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對！你沒看錯，把大腸蚵仔麵線中西混搭加起司！業者表示，此舉為「讓比薩在經過烘烤之後，還能保有濃郁鹹香的大腸蚵仔麵線香氣」，當然還有大家關注的靈魂配料－彰化在地新鮮香菜。
「香菜大腸蚵仔麵線比薩」將於5/23～5/29在PK APP獨家搶先開賣！單點一個「香菜大腸蚵仔麵線大比薩」嚐鮮優惠價399元，也可用原價780元享有外帶買大送大、外送買大送小優惠，相當於不管單點大小比薩都有「買一送一」優惠。這次還推出方便個人獨享的6吋「香菜大腸蚵仔麵線比薩」（售價169元），只在必勝客「Hot燒站」台北信陽店獨家供應。
📌必勝客「8款大比薩199元」
必勝客即日起至6/2，限週一至週五平日（國定假日不適用），全台必勝客門市（不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），8種口味大比薩，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷，外帶優惠價只要199元；還大方額外加碼薄脆餅皮免費升級（原本需加價20元），最高現省461元。
📌必勝客My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食
即日起至6/30，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。
個人比薩指定口味為夏威夷、和風章魚燒、燻雞絲蘑菇、雙層美式臘腸、或12款紙包義大利麵、飯及焗烤總匯千層麵，加價1元即享BBQ烤雞(1腿1翅)、和風鱈魚塊(3塊)、薯金幣(小份)，美味副食三選一。
📌必勝客外送「買小送小」爽吃到6月底
小比薩「買一送一」！必勝客即日起～6/30，全台必勝客門市（不適用於必勝客台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），購買經典口味小比薩全品項，皆可享有外送「買小送小」優惠，提醒大家，輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用喔。
📌拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元 7款時蔬「買一送一」
另外，拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6/6，推出「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5/31開放領券，兌換至6/6。
而拿坡里炸雞專賣店則有整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31長達一個月；同時加碼「時蔬買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），優惠同樣到5/31止。