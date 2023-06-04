頂呱呱「一斤翅小腿」優惠199！限4天 49元加購呱呱包、地瓜薯條
嗜辣的炸雞控們手刀衝！頂呱呱「一斤」系列新推「翅小腿」單品，秤足600g大份量，灑上獨家椒麻辣粉或檸檬椒鹽，香辣過癮。還可搭配49元加購優惠，包括呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥通通50元銅板有找。電商618購物節肯德基PK雙饗卡APP推出超殺優惠，蛋撻下殺6元、炸雞才18元。
記者蕭涵云/綜合報導
📌頂呱呱「一斤翅小腿」特價199 呱呱包、地瓜薯條都49元
頂呱呱即日起至6月7日，「一斤翅小腿」特價199元（原價240元）、「經典翅小腿」特價159元（原價180元），皆可選擇原味、椒麻或檸檬椒鹽口味。只要購買以上翅小腿組合餐，再享超值加價購，可以49元加購呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥(L)。
提醒大家，每組翅小腿組合餐限加購乙次，三擇一品項不得重複；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與。
📌肯德基：蛋撻下殺6元、炸雞18元 618購物節PK雙饗卡開搶
電商618購物節肯德基PK雙饗卡APP推出超殺優惠，6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「6元起」美食隨饗券，蛋撻下殺6元、炸雞才18元，還有炸雞桶蛋撻餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。