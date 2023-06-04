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頂呱呱「一斤翅小腿」優惠199！限4天　49元加購呱呱包、地瓜薯條

▲頂呱呱「一斤翅小腿」特價199元，49元加購呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥等。電商618購物節肯德基PK雙饗卡APP，蛋撻6元、炸雞18元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱「一斤翅小腿」特價199元，49元加購呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥等。電商618購物節肯德基PK雙饗卡APP，蛋撻6元、炸雞18元。（圖／頂呱呱提供）

記者蕭涵云/綜合報導

嗜辣的炸雞控們手刀衝！頂呱呱「一斤」系列新推「翅小腿」單品，秤足600g大份量，灑上獨家椒麻辣粉或檸檬椒鹽，香辣過癮。還可搭配49元加購優惠，包括呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥通通50元銅板有找。電商618購物節肯德基PK雙饗卡APP推出超殺優惠，蛋撻下殺6元、炸雞才18元。

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📌頂呱呱「一斤翅小腿」特價199　呱呱包、地瓜薯條都49元
頂呱呱即日起至6月7日，「一斤翅小腿」特價199元（原價240元）、「經典翅小腿」特價159元（原價180元），皆可選擇原味、椒麻或檸檬椒鹽口味。只要購買以上翅小腿組合餐，再享超值加價購，可以49元加購呱呱包、地瓜薯條、紅茶雪泥(L)。

提醒大家，每組翅小腿組合餐限加購乙次，三擇一品項不得重複；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與。

▲頂呱呱5/1～5/5限5天，「人氣商品5選3」均一價119元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱呱呱包、地瓜薯條有加購優惠。（圖／頂呱呱提供）
📌肯德基：蛋撻下殺6元、炸雞18元　618購物節PK雙饗卡開搶
電商618購物節肯德基PK雙饗卡APP推出超殺優惠，6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「6元起」美食隨饗券，蛋撻下殺6元、炸雞才18元，還有炸雞桶蛋撻餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基參戰電商618購物節，PK雙饗卡APP開搶6元蛋撻、炸雞只要18元。（圖／記者蕭涵云攝）

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