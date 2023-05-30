7月後油門別亂踩了！超速40公里構成「危險駕駛」　直接扣牌半年

等不及了！盤點6月5大速食「買一送一」　3間「加1元多一件」優惠

▲盤點6月麥當勞、漢堡王等5大速食「買一送一」超狂優惠，頂呱呱、肯德基、必勝客3間「加1元多一件」。撐過報稅季，颱風來也不怕。（圖／記者蕭涵云攝）
▲盤點6月麥當勞、漢堡王等5大速食「買一送一」超狂優惠，頂呱呱、肯德基、必勝客3間「加1元多一件」。撐過報稅季，颱風來也不怕。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

等不及了！《NOWnews今日新聞》幫大家盤點6月超狂優惠，包括麥當勞、漢堡王、拿坡里、亞尼克、Häagen-Dazs哈根達斯，5大速食「買一送一」；頂呱呱、肯德基、必勝客共3間「加1元多一件」好康。陪大家一起撐過報稅季，颱風來也不怕。

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📌麥當勞：雞塊買6送6！薯餅、雞翅等5款「買一送一
台灣麥當勞歡樂送即日起至6月13日，訂餐輸入優惠碼「CHEESE」，即可享6塊麥克鷄塊、薯餅、酥嫩鷄翅、經典美式(冰/熱)買一送一（五選一）優惠，相當於「麥克雞塊買6送6」

▲情人節爽吃17大美食折扣！麥當勞、漢堡王、繼光香香雞、星巴克、功夫茶、清原芋圓都有「買1送1」，必勝客更是「買1送3」，肯德基「加1元多1件」，頂呱呱9塊炸雞199元等，一次掌握速食、咖啡、手搖飲、連鎖餐飲划算優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞最新「買一送一」，有大家必吃的雞塊買6送6大優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：12款「買一送一」　漢堡、快樂水吃超飽
漢堡王最新「畢業狂歡優惠券」，6月1日至7月31日連吃61天，其中12款「買一送一」還提前5月24日就開跑！包括5款大杯快樂水飲料（可樂/七喜/激浪/華年達橘子味汽水/檸檬風味紅茶）買一送一，薯條(中)、辣薯球(中) 、四塊雞塊、小華堡、西部小華堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡通通「買一送一」！雞塊「買4送4」、4款漢堡買一送一超大方。

▲漢堡王真的宣布漲價了！確定將於2023/1/4起正式調漲部分漢堡類價格，單點漢堡將一次貴上4～20元！從小華堡漲5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡多10元、到重磅雙層牛肉堡直接貴20元，整體平均漲幅約5.8%，但外送平台售價不變。並規劃出全新「King Deals 超省系列」提供5組各109元的划算漢堡套餐優惠，給消費者壓壓驚。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王殺紅眼，至少8～12款買一送一優惠，從5月吃到6月和7月。（圖／記者蕭涵云攝）
📌拿坡里：「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元　7款時蔬「買一送一
拿坡里披薩.炸雞專賣店即日起至6月6日，推出520浪漫優惠，「大披薩＋6塊炸雞腿」特價520元（原價689元），義式微辣口味炸雞，大披薩＋整桶炸雞（3塊腿排＋3塊棒腿），下殺76折優惠，現賺169元。憑三商i美食卡會員，即可用1點領取快閃優惠券，獨享515元會員價；即日起至5月31日開放領券，兌換至6/6。

而拿坡里炸雞專賣店則有整桶都是腿的「雞腿二重奏」，大啃4隻棒腿＋4塊腿排只要特價369元（原價450元），而且優惠即日起至5/31長達一個月，趁倒數2天吃起來！同時加碼「時蔬買一送一」，總共有金黃玉米筍、酥炸香菇、酥炸秋葵、酥炸杏鮑菇、香甜南瓜、炸四季豆、酥炸芋頭共7款，即日起凡點購「雞腿二重奏」，即可享炸時蔬「買一送一」特價69元（原價138元），優惠同樣到5/31止。

▲拿坡里520優惠！「大披薩＋6塊炸雞腿」只要520元。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里520優惠倒數，搭配時蔬買一送一塊把握。（圖／三商餐飲提供）
📌亞尼克：生乳捲「買一送一」　對中手機免費吃
亞尼克生乳捲10週年慶限定優惠， 即日起至7月2日，於門市消費滿3300元、或於官網團購滿12件商品，即贈送「原味生乳捲」乙條（原價380元）。6月1日至6月3日，更將於市府捷運站點，推出「百元購買生乳捲」驚喜活動，每日10:10準時開始，限額30名，可享100元購買原味生乳捲乙條優惠。

6月6日「生乳捲日」，所有亞尼克會員（可線上或現場加入），至全台亞尼克門市消費，手機號碼「0、1」中2碼，購買全品項「限折10元」；對中手機末2碼「66」，當日購買法式青桔芒果生乳捲送「原味生乳捲」乙條；對中手機末3碼「666」， 任一消費即送「原味生乳捲」乙條，免費開吃生乳捲不費力。

▲亞尼克生乳捲10週年，推出10款超人氣口味生乳捲。（圖／亞尼克）
▲亞尼克生乳捲10週年，推出10款超人氣口味生乳捲。（圖／亞尼克）
📌Häagen-Dazs：哈根達斯「買一送一」！首賣馬卡龍冰淇淋凍飲
Häagen-Dazs哈根達斯今夏首度推出全新5款馬卡龍冰淇淋凍飲，全台門市5月29日至6月25日，加入台灣哈根達斯LINE官方帳號並綁定會員，即可獲得「馬卡龍冰淇淋凍飲」系列，同品項外帶「買一送一」優惠券！難得一出新品就給超甜優惠，要好好把握。

▲頂級冰淇淋Häagen-Dazs哈根達斯，首度推出5款馬卡龍冰淇淋凍飲。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲頂級冰淇淋Häagen-Dazs哈根達斯，首度推出5款馬卡龍冰淇淋凍飲。（圖／Häagen-Dazs提供）
📌頂呱呱：呱呱包1元！3款「加1元多一件」
頂呱呱展開一元激省大作戰！即日起至5月31日爽吃「加1元多一件」優惠，活動期間內於頂呱呱門市（除劍潭、桃園機場店），購買任一超值套餐組，即可以「1元加購」呱呱包X1顆 / 地瓜薯條X1份 / 原味翅小腿X2支（配餐三選一）。提醒大家，每組超值套餐限加購一次；優惠不得與會員卡、抵用券併用；不得更換其他商品。

▲頂呱呱5/1～5/5限5天，「人氣商品5選3」均一價119元。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱漲價同時祭出優惠，3款「加1元多一件」倒數2天。（圖／頂呱呱提供）
📌肯德基：炸雞桶隱藏優惠！加1元多一件
肯德基炸雞狂饗桶餐，咔啦脆雞(辣) x 5＋原味蛋撻 x 2＋雙色轉轉QQ球 x 1＋冰立頓檸檬風味紅茶(小) x 2，大方下殺66折，特價只要362元。提醒大家，炸雞不可指定部位、不可更換口味。

使用預訂快取，購買指定餐點現在還有「加1元多1件」優惠。買XL套餐，加1元多一顆原味蛋撻；買桶餐加1元多一塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。提醒大家，每套限加購一次。

▲肯德基隱藏優惠代碼被挖出，「2炸雞+6蛋撻+薯條」特價220元，現在還有加1元多1件優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基炸雞桶隱藏優惠，搭配「加1元多一件」優惠，加1元就能吃到原味蛋撻、咔啦脆雞或4塊上校雞塊。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客：8款大比薩199元！副食「加1元多1件
貓奴5月30日「國際抱貓日」，先搶「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」寵喵皇！即日起至6月2日，必勝客限週一至週五平日（國定假日不適用），全台必勝客門市（不適用於必勝客金門店、台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），外帶8種口味大比薩只要199元，包括熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、煙燻黃金總匯、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、雙層美式臘腸、夏威夷；還大方額外加碼薄脆餅皮免費升級（原本需加價20元），最高現省461元。

即日起至6月30日，限週一至週五平日（國定假日不適用），透過PK雙饗卡APP訂購，外送外帶都適用My Hot Box個人餐「加1元多1件」副食（不適用於台北信陽店、板橋車站店、左營車站店）。

即日起至6月30日，全台必勝客門市（不適用於必勝客台北信陽店、板橋車站店、左營車站店），購買經典口味小比薩全品項，皆可享有外送「買小送小」優惠，提醒大家，輕鬆點、夏威夷與雙層美式臘腸比薩不適用喔。

▲必勝客絕了！呼應5月30日「國際抱貓日」，把「西京燒職人鮭魚比薩」改造成專屬喵星人的比薩，推出「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」寵喵皇，明天全台開搶5000組人貓同享。（圖／必勝客提供）
▲必勝客5月30日「國際抱貓日」，開搶「鮭魚鯖魚喵喵比薩罐頭」寵喵皇。（圖／必勝客提供）

星巴克「限2天」全品項85折！加碼「買一送一」優惠懶人包

亞尼克生乳捲10大人氣口味！芒果、生巧克力回歸　加碼買一送一

週末速食優惠／手機「中2碼」換亞尼克生乳捲　麥當勞6款買一送一

漢堡王殺紅眼！12款「買一送一」划算優惠　漢堡套餐79元超便宜

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