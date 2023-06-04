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6月薯條買1送1！拿坡里腿排桶1桶最高省300元　這樣買6吋比薩18元

▲歡慶畢業季，拿坡里炸雞專賣店1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶599元，加碼灑粉薯條買一送一優惠。必勝客PK雙饗卡APP也有優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲歡慶畢業季，拿坡里炸雞專賣店1公斤腿排桶特價319元、2公斤腿排桶599元，加碼灑粉薯條買一送一優惠。必勝客PK雙饗卡APP也有優惠。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭涵云/綜合報導

歡慶學生畢業季，拿坡里炸雞專賣店強勢回歸重量級腿排桶！「1公斤腿排桶」特價319元、「2公斤腿排桶」特價只要599元，再加碼灑粉薯條「薯第一買一送一」優惠。電商618購物節必勝客以PK雙饗卡APP推出超殺優惠活動，冰藏起司塔6元、6吋夏威夷個人比薩18元，天天抽5折起美食優惠券，加碼「買一送一」隱藏優惠。

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📌拿坡里炸雞專賣店：「2公斤腿排桶」特價599元、薯條「買一送一」
拿坡里炸雞專賣店歡慶畢業季，即日起6月30日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價只要599元（原價900元）；再加碼招牌「薯第一（灑粉薯條）」，活動期間內也有「買一送一」優惠（原價89元）。

▲拿坡里腿排桶1公斤319元、2公斤599元特價優惠。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里腿排桶1公斤319元、2公斤599元特價優惠。（圖／三商餐飲提供）
📌拿坡里披薩.炸雞： MINI披薩套餐升級
拿坡里披薩.炸雞即日起至6月30日前，開賣 MINI披薩A、B、C、D四組套餐，祭出71折優惠，原6吋迷你披薩可加價100元升級為9吋小披薩。

📌必勝客：冰藏起司塔6元、6吋夏威夷個人比薩18元
必勝客6月15日至6月17日限3天，PK雙饗卡APP每日上午10:00，準時開搶「下殺6元」美食隨饗券，冰藏起司塔「下殺6元」、6吋夏威夷個人比薩只要18元；巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠618元。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。

▲必勝客新推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客新推出「香菜大腸蚵仔麵線比薩」。（圖／記者蕭涵云攝）

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