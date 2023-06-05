蔡阿嘎轟日本餐廳被炎上！莎莎自爆「曾痛苦到哭」：不會表現出來
藝人莎莎今（5）日出席超商公益零錢捐活動，化身一日公益送餐員，曾擔任美食節目主持人的她，受訪時被問到YouTuber蔡阿嘎近日點名日本5家超難吃的連鎖地雷店慘被炎上一事，表示自己即使吃到難吃食物也不會表現出噁心，但某次真的受不了，一喊卡就直接哭出來，「大家吃東西要抱著感恩的心，要想想社會上很多人下一餐在哪都不知道，不如把錢放在募款箱」。
記者郭佩蓉/台北報導
蔡阿嘎日前點名日本5家超難吃的連鎖地雷店，不僅在店家內大肆批評口感，甚至多人共點一份餐點，被大批網友炎上，認為此舉相當失禮，他後來也為此道歉並下架影片。莎莎今日受訪被問到此事，表示網友們都很毒舌，之前看到她介紹美食都說「好好吃」，也會被質疑「什麼都說好好吃」，但她認為要把自己歸零，不能太有主見去評論食物。
此外，莎莎也透露美食節目很愛介紹生魚片，但她其實很害怕生食，「一喊卡就會想吐」，不過因為廚師就在對面，她還是會禮貌地吞下去；但有次她去日本工作時，廚師在她眼前為她料理龍蝦，不過因為神經還未切斷，「我吃著龍蝦的肉看著殼喀喀響，一喊卡我就哭出來了，太痛苦了，但當下還是會做完，因為這是我的工作，生食我真的不行」。