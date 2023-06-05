阿公33年前薪水「爽領12萬5」！薪資條曝光 全場羨慕：現在很難
台灣基本薪資已經連續7年調漲，2023年元旦後，最低月薪來到2萬6400元、基本時薪則是176元，但多數上班族仍對荷包變薄有感，因為近幾年受到國際通膨影響，物價不斷上漲。近期又有民眾分享，自己在家中找到阿公在33年前工作時的薪資條，包含春節年終獎金竟爽領了12萬5235元，細項曝光也引發熱議。
記者潘毅/綜合報導
一位女網友在論壇Dcard上提到，在家中翻找出阿公保存了33年的薪資條，而仔細一看上方資訊，能發現原PO的阿公當時領到的基本薪資為34880元，額外還有480元交通費、1100元伙食費的補貼，國定假上班、全勤獎金以及加班費也都有額外計算。
由於這張薪資單是1月的，當時也即將迎來農曆春節，因此公司也發放了7萬7790元的春節獎金(年終獎金)，零零總總家起來，在扣除所得稅、勞保費等，原PO阿公在民國79年1月領到了12萬5千元的高額薪水。
這張薪資單曝光後，立刻掀起熱議，許多上班族直呼羨慕「現在全勤有1000就該偷笑」、「阿公全勤領1萬1…如果是我大概會忘記請假兩個字怎麼寫」、「那時候賺3萬4，等於現在賺7-8萬吧」、「我爸都說我們這代很辛苦，他20歲出社會一個月就三萬了，到現在還是三萬，但所有物價都是翻倍以上」、「看到這33年前的全勤獎金跟春節獎金，再想到我的年終4月才拿到，還只有1725，真的想哭」。