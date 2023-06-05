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女兒考上藥學系！母狂嫌「行情比老師差」勸拚醫科　藥師們有話說

▲有位女高中生考上了藥學系，媽媽卻嫌棄藥師行情「比老師差」，更苦勸女兒繼續考分科測驗，貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自pexels》）
▲有位女高中生考上了藥學系，媽媽卻嫌棄藥師行情「比老師差」，更苦勸女兒繼續考分科測驗，貼文引發熱議。（示意圖／翻攝自pexels》）

記者潘毅/綜合報導

近期恰逢畢業季，有許多高中生正面臨人生最大的分岔口，要選擇就讀的大學科系。不過就有位女高中生考上了藥學系，媽媽卻嫌棄藥師行情「比老師差」，更苦勸女兒繼續考之後的分科測驗，貼文引發熱議，但究竟現今藥師的職涯發展，真如同這位媽媽所擔憂的情況嗎？對此，《NOWnews今日新聞》也訪問藥師群版主曹文興藥師，他也提出相關看法。

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最近大學科系進入二階放榜，卻一位媽媽在論壇Dcard上發文求助「女兒上了中國醫的藥學系，並且想要放棄分科直接去念。但藥學系之後的出路也沒有很好，甚至還比不過老師，老師還有假可以放，藥師要輪三班才能夠賺到四五萬。希望女兒念醫牙，之後才能有很好的生活，但女兒卻說他對藥學有興趣，並且也覺得藥師的生活品質比較好，一輩子領一樣的薪水也沒關係。」

原PO更希望女兒繼續考分科，「就算再差也還是可以回原本的中國醫藥學系就讀，而且還有更多的選擇」，但女兒則深怕自己考不好，連原本的藥學系可能都沒得念，讓身為家長的原PO苦惱「請問該如何說服她？」

提問文曝光，隨即有不少大學生回應「把分科想得太容易了，學測」、「我認識一個學長，第一年上藥學，父母希望他去讀醫，不斷逼他重考，重考五年，從第二次開始連藥的邊都碰不到」、「藥師現在的行情不是這樣了」、「尊重女兒的選擇，她覺得好才是最重要的，媽媽要適時的放手」。

針對這位家長對於藥師待遇及職業發展的疑問，《NOWnews今日新聞》也訪問藥師群版主曹文興藥師，他也認同該家長所言「趁年輕真的可以拚拚看牙醫、西醫，再給我回到過去，我畢業後也會趁年輕想再往上爬考醫學系類的」，但藥師目前的出路真的也不差！

▲曹文興藥師表示，現在藥師搶手，診所一個禮拜上30小時 月底薪至少6-7萬以上。而且最近很多醫院缺藥師， 不少醫院開百萬年薪以上的。（圖／曹文興藥師）
▲曹文興藥師表示，現在藥師搶手，診所一個禮拜上30小時 月底薪至少6-7萬以上。而且最近很多醫院缺藥師， 不少醫院開百萬年薪以上的。（圖／曹文興藥師）
Q:藥學系出路真的不好嗎?現在仍需要輪三班才有月薪4萬？
A:現在藥師搶手，診所一個禮拜上30小時 月底薪至少6-7萬以上。而且最近很多醫院缺藥師， 不少醫院開百萬年薪以上的。

Q:出社會擔任藥師後，生活品質是否能兼顧到？薪水真如同這位家長所說的，增長性不高嗎？
A:如果不缺錢 想要生活品質 可以當上班時數少的兼職藥師-兼職藥師薪資一般是每月執照津貼12000-15000元再加上班的工錢時薪500-700左右。
薪資要增長性，可以去診所當全包班藥師 ，只月休4-6天，月薪領12-13萬的也聽過不少，或是自己開藥局當老闆也是不錯。

Q:對於即將就讀藥學系的後輩們，有什麼想建議的？
A:恭喜考上難考的藥學系，但是藥學系很難讀 !希望他們能好好把藥學系讀畢業， 寒暑假可以抽空去藥局打打工，順便瞭解藥局職場的生態，對未來要也有幫助！藥學系畢業考上執照的人，如果想當醫生， 也可以去補習班補習，考學士後中醫系 或是學士後西醫系。

而藥師群內的藥師們也提出各種看法「當藥師也不錯啊，不會富到哪，但也餓不死，生活還過得去，重點是小孩的興趣比較重要」、「看資質吧，說不一定孩子有當醫的潛力，有些想念藥學都還考不上呢」。

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