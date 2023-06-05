女兒考上藥學系！母狂嫌「行情比老師差」勸拚醫科　藥師們有話說

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原PO更希望女兒繼續考分科，「就算再差也還是可以回原本的中國醫藥學系就讀，而且還有更多的選擇」，但女兒則深怕自己考不好，連原本的藥學系可能都沒得念，讓身為家長的原PO苦惱「請問該如何說服她？」
提問文曝光，隨即有不少大學生回應「把分科想得太容易了，學測」、「我認識一個學長，第一年上藥學，父母希望他去讀醫，不斷逼他重考，重考五年，從第二次開始連藥的邊都碰不到」、「藥師現在的行情不是這樣了」、「尊重女兒的選擇，她覺得好才是最重要的，媽媽要適時的放手」。
針對這位家長對於藥師待遇及職業發展的疑問，《NOWnews今日新聞》也訪問藥師群版主曹文興藥師，他也認同該家長所言「趁年輕真的可以拚拚看牙醫、西醫，再給我回到過去，我畢業後也會趁年輕想再往上爬考醫學系類的」，但藥師目前的出路真的也不差！
Q:藥學系出路真的不好嗎?現在仍需要輪三班才有月薪4萬？
A:現在藥師搶手，診所一個禮拜上30小時 月底薪至少6-7萬以上。而且最近很多醫院缺藥師， 不少醫院開百萬年薪以上的。
Q:出社會擔任藥師後，生活品質是否能兼顧到？薪水真如同這位家長所說的，增長性不高嗎？
A:如果不缺錢 想要生活品質 可以當上班時數少的兼職藥師-兼職藥師薪資一般是每月執照津貼12000-15000元再加上班的工錢時薪500-700左右。
薪資要增長性，可以去診所當全包班藥師 ，只月休4-6天，月薪領12-13萬的也聽過不少，或是自己開藥局當老闆也是不錯。
Q:對於即將就讀藥學系的後輩們，有什麼想建議的？
A:恭喜考上難考的藥學系，但是藥學系很難讀 !希望他們能好好把藥學系讀畢業， 寒暑假可以抽空去藥局打打工，順便瞭解藥局職場的生態，對未來要也有幫助！藥學系畢業考上執照的人，如果想當醫生， 也可以去補習班補習，考學士後中醫系 或是學士後西醫系。
而藥師群內的藥師們也提出各種看法「當藥師也不錯啊，不會富到哪，但也餓不死，生活還過得去，重點是小孩的興趣比較重要」、「看資質吧，說不一定孩子有當醫的潛力，有些想念藥學都還考不上呢」。