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6/6芒種習俗禁忌！「4生肖」盡量多休息　避大忌以免替人受災

▲2023年「芒種」是6月6日上午6點19分，由來、習俗、禁忌、養生方式一次看。（示意圖／photoAC）
▲2023年「芒種」是6月6日上午6點19分，由來、習俗、禁忌、養生方式一次看。（示意圖／photoAC）

記者黃韻文/綜合報導

2023年「芒種」節氣是6月6日上午6點19分，代表炎熱夏季到來，這個時節又熱又濕，很容易惱怒憂鬱。命理專家楊登嵙表示，這段時間飲食宜多清淡，可多喝綠豆湯消暑，也適合多吃桑葚。

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🟡「芒種」的意思？
芒種讀音是「ㄓㄨㄥˋ」，一般人看到芒種，都為直接聯想到芒果，其實芒種意指大麥、小麥等有芒作物種子成熟，搶收急迫，解釋成「忙」種更為貼切，是農民播種、下地最繁忙的時候，其實跟芒果種植無關，只是此時恰好芒果盛產期。

▲2023年6月6日將迎來節氣「芒種」。（圖／PIXABAY）
▲節氣「芒種」和種植芒果無關，指大麥、小麥等有芒作物種子成熟，搶收急迫。（示意圖／PIXABAY）
命理專家楊登嵙提醒，在「芒種」這半個月裡，生肖屬「鼠、虎、馬、狗」的人要特別住意健康，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統的疾病，容易引起急性腸胃病症，應多休息、多運動放鬆身心。

命理專家楊登嵙補充，這段時間也要有充足睡眠、不熬夜，減少生病的機會。並且避免去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，別吃喪家物。

🟡「芒種」5大開運養生與禁忌：

1、芒果別多吃
依中醫理論，芒果屬於「濕毒」水果，容易導致皮膚反應，建議吃芒果時避免接觸果皮，也不可一次吃太多。

2、嬰兒不剃頭
「芒種」這半個月時間（一個節氣維持15天)，不可給頭頂囟門尚未癒合的新生兒剃頭，為百會穴所處位置，以免受外邪侵襲。

3、夜晚外出小心著涼
芒種這段時間白天熱、晚上涼，若喜歡夜晚到外面躺椅納涼，要小心風邪入侵。

4、午睡解疲勞
天氣炎熱、晝長夜短，經過上午的勞動，體力和精力消耗較大，中午小憩是必要的，午睡有益身體健康，有助於解除疲勞。

5、衣服勤洗勤換
注意皮膚的保潔，此節氣天熱易出汗，衣服要勤洗勤換。要常洗澡，但出汗時不可沖冷水澡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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