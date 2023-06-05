獨／(G)I-DLE、FTISLAND台灣超紅「卻選擇小場地」　保守策略解密

我是廣告 請繼續往下閱讀
(G)I-DLE原由薇娟、小娟、雨琦、舒華、Minnie、穗珍等南韓、台灣、中國、泰國6位成員組成，穗珍在2021年因捲入霸凌爭議退團，(G)I-DLE改為5人體制活動。(G)I-DLE曾來台錄製音樂節目《M! Countdown》、《2023超級巨星紅白藝能大賞》，今年7月終於是以舉辦專屬演唱會名義登台，7月1日晚間7點30分在「台北流行音樂中心」開唱，門票6月3日以實名制方式啟售，當時湧入10萬人同時在線搶購，4500張票券迅速完售，主辦對此表示「7月2日確定加場」。
10萬人搶(G)I-DLE演出4500張門票的消息，意外引起南韓民眾熱烈討論，網友質疑韓方判斷，表示(G)I-DLE有中國、台灣的成員，在中華圈人氣不低，不理解台灣選定只賣4500個位置的原因，「(G)I-DLE可以開小巨蛋吧？」、「是4500不是45000？」、「選這麼小的場地有點誇張」、「可以理解不想虧本，但不至於做這麼保守、膽小的判斷吧？」、「就算沒料到有10萬人，但4500也太少了」；也有粉絲提出不同意見，認為比起估算太大而多出位置，選小場地賣完，各方都會比較好受，反應兩極。
「10萬人搶4500張」的現象超乎大家預期，根據業界人士透露，決定場地不單只是「一方」能全權決定，還得考量藝人行程是否能配合場地檔期，也認為以(G)I-DLE的人氣，確實有實力站上台北小巨蛋，相關人士對此表示：「7月1日的小巨蛋已被金曲獎訂走了，就算(G)I-DLE要去的話也沒辦法。」所以最終定案選在「台北流行音樂中心」。記者詢問主辦單位「KKLIVE」是否曾擔心(G)I-DLE票房會不理想，才做出保守決定？「KKLIVE」不對此做回應。
韓星人氣旺「3個月來台灣唱2次」！場地太小爆爭議、歌迷好納悶
除了(G)I-DLE，4月曾在「台北國際會議中心TICC」開唱的南韓樂團FTISLAND，也確定8月13日要「唱回台灣」，當時主唱李洪基說，收到許多台灣歌迷私訊表示買不到票，所以承諾會再來台，而且屆時「場地一定會升級」，但最終仍定案選在原場地「台北國際會議中心TICC」舉辦演唱會。
FTISLAND 8月13日的台灣演唱會門票，也是開賣即完售，記者詢問主辦選原場地TICC的原因，「希林國際」表示原意要協調找更大場地辦演出，但藝人行程跟其他場地的時間撞期，確定沒有場地可更換。現在不少粉絲期許「希林國際」能加開包廂座位、後方區域，「希林國際」回應《NOWnews今日新聞》表示「有望加開」，後續詳情可關注「希林國際」臉書。
台北場地「供不應求」？大咖藝人前進南台灣！
今年第18屆《KKBOX風雲榜》繼2018年將二度造訪高雄，於9月2日在高雄巨蛋登場，《KKBOX風雲榜》歷屆多在「台北小巨蛋」、「台北流行音樂中心」舉辦，但《NOWnews今日新聞》查詢「台北小巨蛋」行事曆發現已沒檔期，《NOWnews今日新聞》詢問主辦「KKBOX」是否因台北沒場地才移師高雄？「KKBOX」表示並非此原因，是因為《KKBOX風雲榜》睽違5年再度前往高雄，想要來點「不一樣的」特別內容來呈現典禮，詳情6月底會向外界公布。
演唱會前進台北以南的縣市的其他原因，促進觀光、提升經濟的操作也不無可能；近期還有許多藝人移師高雄開唱，包含五月天（高雄世運主場館）、張惠妹（高雄巨蛋）等，連上週在「高雄巨蛋」開唱的周湯豪，都吸引不少粉絲南下、國外粉絲來台追星順道旅遊，使得周邊飯店、交通受惠不少。
此外，今年也有韓星看中南台灣市場，破例移師高雄舉辦活動，繼3月在高雄世運主場館熱鬧開唱的BLACKPINK，韓團VIXX也曾在4月29日於高雄LIVE WAREHOUSE舉辦粉絲見面會；南韓知名饒舌女歌手Jessi、韓女團MAMAMOO+也確定於7月8日、9日出席「高雄啤酒節」，南台灣正式掀起「韓流」，成功為當地帶來觀光經濟效益。
台北場地「供不應求」的現象驗證國、內外藝人有市場之外，同時顯現目前各主辦為了「搶場地」焦頭爛額，也難怪有越來越多的單位決定選擇台北以外的地區辦活動。其實主辦選定場地舉辦演出前，除了考量藝人行程、場地檔期、合作單位是否都達成共識之外；也必須考慮虧損問題，包含場地承租費用、人力費用、軟硬體設備費運等，票房的好壞都有其影響，不能單以「紅的藝人選大場準沒錯」的思維來做決定，才能達成主辦、粉絲開心的雙贏結局。