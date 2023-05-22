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FTISLAND愛死台灣！指定安可8月唱回TICC　承諾場地升級因1事卡關

▲FTISLAND愛台灣，8月唱回TICC。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTISLAND愛台灣，8月唱回TICC。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓知名樂團FTISLAND今年4月才在台舉辦睽違4年的演唱會，當時李洪基表示收到許多台灣歌迷私訊，哀號買不到票，他承諾下次來台開唱「就算坐不滿，也保證會將場地升級」，今（22日）就宣布確定把安可場獻給台灣，8月13日唱回TICC，主辦單位「希林國際」對此回應《NOWnews今日新聞》表示有極力協調更換場地，但因為FTISLAND的行程跟台灣大場地檔期牴觸，表示「盡力了」。

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▲FTIsland李洪基唱「到南部弄假牙」大笑場。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲FTISLAND數次登上TICC舉辦演唱會，圖為李洪基。（圖／記者陳雅蘭攝）
FTISLAND雖然不是第一次在TICC開唱，但李洪基4月在TICC依舊對於歌迷「坐著看表演」感到不解，他說：「我們以FTISLAND的身分表演，看到大家都坐著，真的好奇怪，我們一定會再來的！」李洪基當時也透露收到很多台灣粉絲的訊息，全都在抱怨買不到票，他保證下次來到台灣時，場地會升級，「我聽說很多人沒能來，下次開唱就算坐不滿，就還是按照大的演出場地來開唱吧！」

他們「RE: FTISLAND」亞洲巡迴第一站就獻給台灣，當時歌迷的熱烈反應讓FTISLAND印象深刻，他們今宣布要把「安可機會」讓給台灣歌迷，也就是此趟巡迴的最後一場，相隔113天再訪寶島，喜愛台灣Primadonna（粉絲名）可見一斑。

不過這次「安可場」FTISLAND依舊在同場地TICC，記者詢問主辦單位選場的原因，「希林國際」原意要協調找更大場地辦演出，但藝人行程跟其他場地的時間撞期，確定沒有場地可更換。

FTISLAND「2023 FTISLAND LIVE 'RE: FTISLAND' IN TAIPEI ENCORE」演唱會將於8月13日晚間6點在TICC舉辦，票價分為VIP套票5880元、4880元、3980元、3380元，6月3日中午12點在ibon售票網站啟售。

▲▼FTISLAND把安可場獻給台灣歌迷，8月開唱。（圖／希林國際 Chillin International）
▲▼FTISLAND把安可場獻給台灣歌迷，8月開唱。（圖／希林國際 Chillin International）
▲▼FTISLAND把安可場獻給台灣歌迷，8月開唱。（圖／希林國際 Chillin International）
 

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