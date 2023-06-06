志明牛肉麵慘遭出征！老闆凍未條喊「理性一點」 真相超尷尬
北投一家知名牛肉麵店「志明牛肉拉麵」日前被外送員拍到，員工擦拭檯面之後，竟然把抹布水往煮麵的鍋子裡擰，並且繼續烹煮食材，在外送員公開完整片段之後，該家牛肉麵老闆發布聲明坦承「督導不周」，並宣布即日起店家暫停營業，也會配合衛生局稽查。然而，卻有網友發現上Google搜尋時，發現一家也叫「志明牛肉麵」的店家超衰躺槍，評價跟臉書都被出征，讓老闆緊急出面喊「請民眾理性一點」。
記者張嘉哲/綜合報導
據悉，「志明牛肉拉麵」有兩家分店，一間是北投總店，而另一間則是剛開幕沒有很久的石牌分店，也就是這次利用抹布水煮麵事件的店家，不過位於台北市中山區的一家「志明牛肉麵店」因為撞名，加上Google搜尋志明牛肉麵的話，第一個跳出的店家就是他們，結果慘變網友出征的對象。
仔細看中山區這家「志明牛肉麵店」的招牌，是以紅色為基底，字體是黑色，跟「志明牛肉拉麵」的招牌以黃色底為主顯然是不同體系，而Google最新評價中，有些網友直接留言「抹布水煮麵店家給負評」、「看了新聞發現是你們，真的是不能接受」並且給出一顆星評價。
然而這顯然是有許多網友搞錯對象！「志明牛肉麵店」老闆立刻在臉書發布文章表示「麻煩顧客理性一點看待，『看清楚』再評論我們志明牛肉麵錦州店，謝謝各位」貼文曝光後獲得大批常客支持「加油！明明就不是這間，不知道在出征什麼」、「真的是不要加害我的愛店耶....差一個字差很多好嗎」、「光是招牌顏色就不同了，那些出征的人真的不要那麼糗」、「看到黑影就開槍，大家別搞錯店了！」