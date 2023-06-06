「恐怖大雷雨」還沒完！午後開炸到深夜　專家：1年發生不到10天

達美樂MyBOX「披薩便當」殺99元　2個9吋披薩299！外帶優惠懶人包

▲達美樂MyBOX「披薩便當」下殺99元優惠，更祭出「2個9吋披薩」299元限時特價；必勝客則聯手肯德基參戰618購物節，冰藏起司塔6元、個人比薩只要18元，優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲達美樂MyBOX「披薩便當」下殺99元優惠，更祭出「2個9吋披薩」299元限時特價；必勝客則聯手肯德基參戰618購物節，冰藏起司塔6元、個人比薩只要18元，優惠懶人包必收。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

達美樂又無預警祭出快閃優惠！MyBOX「披薩便當」再度下殺99元優惠，更祭出2個9吋披薩299元一週限時特價；另一家必勝客則聯手肯德基參戰618購物節，搶購冰藏起司塔6元、個人披薩只要18元，《NOWnews今日新聞》幫大家整理近期優惠懶人包。

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📌限4天！達美樂MyBOX「披薩便當」下殺99元
即日起至6月9日，週一至週五16:00前，達美樂MyBOX「披薩便當」，網路訂購限定99元（每天00:00開搶，一筆訂單限一盒），每店限10份！「人氣披薩」口味包括道地美國、夏威夷、加州BBQ雞肉、海鮮、皇家白醬彩蔬、超級豪華、超級墨西哥（7款擇1），搭配「豐富副食」包括蒜香起司球、香烤雞條、蝴蝶酥、香烤薯球、焗烤蔬菜盅（5款擇2）。

▲達美樂MyBOX「披薩便當」快閃5天下殺99元！必勝客平日外帶「大披薩只要199元」開戰。（圖／達美樂提供）
▲達美樂MyBOX「披薩便當」再度快閃下殺99元。（圖／達美樂提供）
📌限6天！達美樂「2個9吋披薩」299元
即日起至6月11日，限時「2個9吋披薩」只要299元超優惠！連獨家四喜披薩也在優惠範圍內，包括爆多好料的重乳酪海陸四喜、海鮮戀人四喜，就有6款四喜披薩可選還不加價，還可搭配超級夏威夷、青醬瑪格麗特等，總共22款口味任選。提醒大家，換購加價系列或額外加配料、起司需另付費。

▲跨年夜在家也能吃速食大餐。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客618購物節開搶。（圖／記者蕭涵云攝）
📌必勝客x肯德基：618購物節！冰藏起司塔6元、個人披薩18元
6月1日至6月26日，PK會員登入PK雙饗卡APP，點擊首頁右上角「點就送」，進入「618 PK大富翁」遊戲活動頁，每日可隨機抽出美食優惠券一次，包括必勝客「外帶買1送3」、肯德基「炸雞桶餐399元」等優惠。也可直接購買5折起限定隨饗券、618組合餐等優惠；而且活動期間於PK雙饗卡APP訂餐或購買PK隨饗券，有機會抽中「曼谷商務艙雙人來回機票」。

6月15日至6月17日限3天，每日上午10:00準時開搶「6元起」美食隨饗券，肯德基蛋撻、冰藏起司塔「下殺6元」；肯德基炸雞、必勝客6吋夏威夷個人披薩「才18元」，還有炸雞桶蛋撻餐及巴斯克熔岩起司蛋糕甜點餐優惠。每會員帳號於活動期間同一商品限購1組，數量有限售完為止。預告第三波還有限時加碼「買一送一」等隱藏神秘優惠。

必勝客「2比薩＋3烤雞＋大可」隱藏優惠498元　達美樂大比薩199元

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