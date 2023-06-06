《璀璨帝國》富婆安娜中風猝逝！享壽62歲 184億超狂身家被起底
Netflix美國實境秀《璀璨帝國》（The Bling Empire）以美國的亞洲富豪為拍攝對象，宛如《瘋狂亞洲富豪》真人版，講述這群居住在洛杉磯的亞裔富豪，過著讓人難以想像的生活。其中身家高達6億美元（約台幣184億）日俄混血名媛安娜（Anna Shay），昨（5）日驚傳中風離世，享壽62歲，震驚不少人。
記者薛羽彤/綜合報導
安娜在《璀璨帝國》中，和另一名媛克莉絲汀之間比排場、比行頭的戰爭，也因此讓她瞬間爆紅成為話題人物。據外媒報導，安娜昨日傳出中風離世，享壽62歲，家屬也發聲明證實噩耗，「一位慈愛的母親、祖母，充滿魅力的明星，我們最耀眼的陽光，因中風在62歲時提早離我們而去。安娜教導我們許多人生課題，例如別對生活過於嚴肅，要享受生活中的美好。她帶給我們生活中的影響，我們絕不會忘。」
安娜過世後，超狂家庭背景也被起底，父親是名軍火商，靠著販售國防科技及武器累積大量財富，母親則是日本文壇作家大泉黑石之女，2006年她和弟弟繼承父親股份，個人資產高達6億美元（約台幣184億）。安娜曾說過，沒想過《璀璨帝國》會讓她爆紅，影片中展現出她霸氣又時而害羞的性格，她表示「我就只是做我自己」。