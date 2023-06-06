《璀璨帝國》富豪明爭暗鬥！安娜擁184億身家 炫富鬥垮整型名媛
Netflix美國實境秀《璀璨帝國》（The Bling Empire）的女富豪安娜（Anna Shay），因繼承軍火商父親的天價財產，在影片裡過著極盡奢華的生活，坐擁名車、豪宅，每每亮相都是精品華服，令觀眾相當稱羨，她昨（5）日驚傳因中風離世，享壽62歲，讓人相當震驚。而她在劇裡跟名媛克莉絲汀明爭暗鬥的過程，也是該劇一大亮點，讓該劇收視率飆高，長期佔據Netflix排行榜前10名，但浮誇奢華的上流社會劇情也被質疑造假。
記者江芷稜/綜合報導
2021年推出的《璀璨帝國》以洛杉磯的7位亞洲名媛富豪為主題，講述他們處於上流社會的豪奢人生，為了炫富，舉凡開派對、聚會都要較勁。儘管如此，他們在紙醉金迷的生活裡仍有人生煩惱，包括名媛克莉絲汀（Chrisine chiu）為了長輩期望，被要求找代孕生子，貴婦Cherie Chan深陷喪母之痛走不出來，只能找靈媒解答、Kelly和男友Andrew關係惡劣卻分不開，身為孤兒的韓裔模特兒Kevin想要找到親生父母，富豪們的生活不如外界想得愜意。
身家逾180億台幣的「比佛利山莊女王」安娜，是日俄混血名媛，從小錦衣玉食，未曾外出工作，繼承父親的軍火家業後，與弟弟平分遺產後，過著不愁吃穿的日子。她個性豪爽海派，對朋友出手大方，曾說「金錢無法吸引我」展現霸氣一面，但安娜並非一切向錢看，她不喜歡Christine總把上流社會掛在嘴邊，很有個人脾氣。
原本低調的日子，因為電視製作人朋友邀請，Anna首度將真實生活搬上檯面，她在劇中出手闊綽，以私人飛機招待Kelly Li和男友去巴黎遊玩，贈送象徵友誼的BOUCHERON鑽戒，邀請身家較不富裕的男模Kevin Kreider來豪宅，任意挑選Dior名牌服飾、鞋子贈送，還招待一票好友享受奢侈SPA、美甲，讓她被觀眾視為全劇中最羨慕人物。
節目結束後，Anna受訪說，原本長期住在巴黎，平日會閱讀哲學書籍，和劇中演員沒有很熟，這次露臉全是為了幫助製作人朋友，她根本不缺錢！甚至領到Netflix給的酬勞支票時不知如何是好，後來她把這筆錢存進帳戶，原因是想要辦個派對，「這筆錢不屬於我，而是屬於忍受我的拍攝團隊」。
而這部劇因為極盡奢華，又充斥情感衝突、明爭暗鬥，被質疑有劇本一說，被營造「有毒男友」形象的Andrew，曾表明是以演員身分配合演出， 讓該劇處於真假難辨的情況，上演了3季之後，觀眾質疑劇情安排太刻意，又加深富豪們奢侈的刻板印象，內容真實性令人存疑。