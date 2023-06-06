秀英PO潤娥在太妍演唱會暴怒過程！「少女時代」1成員也要來台灣

《璀璨帝國》富豪明爭暗鬥！安娜擁184億身家　炫富鬥垮整型名媛

▲富二代千金安娜（Anna Shay），她身價高達約184億元台幣，是全劇最有錢的富豪。（圖／翻攝自IG@annashay93）
▲富二代千金安娜（Anna Shay），她身價高達約184億元台幣，是全劇最有錢的富豪。（圖／翻攝自IG@annashay93）

記者江芷稜/綜合報導

Netflix美國實境秀《璀璨帝國》（The Bling Empire）的女富豪安娜（Anna Shay），因繼承軍火商父親的天價財產，在影片裡過著極盡奢華的生活，坐擁名車、豪宅，每每亮相都是精品華服，令觀眾相當稱羨，她昨（5）日驚傳因中風離世，享壽62歲，讓人相當震驚。而她在劇裡跟名媛克莉絲汀明爭暗鬥的過程，也是該劇一大亮點，讓該劇收視率飆高，長期佔據Netflix排行榜前10名，但浮誇奢華的上流社會劇情也被質疑造假。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Christine Chiu（左圖）和Anna Shay（右圖）都是洛杉磯的豪門貴婦。（圖╱christine_chiu88、annashay93 IG）
▲Christine Chiu（左圖）和Anna Shay（右圖）都是洛杉磯的豪門貴婦，兩人在劇裡明爭暗鬥吸引觀眾。（圖╱christine_chiu88、annashay93 IG）
2021年推出的《璀璨帝國》以洛杉磯的7位亞洲名媛富豪為主題，講述他們處於上流社會的豪奢人生，為了炫富，舉凡開派對、聚會都要較勁。儘管如此，他們在紙醉金迷的生活裡仍有人生煩惱，包括名媛克莉絲汀（Chrisine chiu）為了長輩期望，被要求找代孕生子，貴婦Cherie Chan深陷喪母之痛走不出來，只能找靈媒解答、Kelly和男友Andrew關係惡劣卻分不開，身為孤兒的韓裔模特兒Kevin想要找到親生父母，富豪們的生活不如外界想得愜意。

▲《璀璨帝國》中出身「丹寧王國」的雪莉身價破56億。（圖／翻攝自雪莉IG@cherieofficial）
▲《璀璨帝國》中出身「丹寧王國」的雪莉身價破56億，老公卻不願意娶她。（圖／翻攝自雪莉IG@cherieofficial）
身家逾180億台幣的「比佛利山莊女王」安娜，是日俄混血名媛，從小錦衣玉食，未曾外出工作，繼承父親的軍火家業後，與弟弟平分遺產後，過著不愁吃穿的日子。她個性豪爽海派，對朋友出手大方，曾說「金錢無法吸引我」展現霸氣一面，但安娜並非一切向錢看，她不喜歡Christine總把上流社會掛在嘴邊，很有個人脾氣。

▲安娜因實境秀《璀璨帝國》爆紅。（圖 ／annashay93 IG）
▲安娜因實境秀《璀璨帝國》暴紅。（圖 ／annashay93 IG）
原本低調的日子，因為電視製作人朋友邀請，Anna首度將真實生活搬上檯面，她在劇中出手闊綽，以私人飛機招待Kelly Li和男友去巴黎遊玩，贈送象徵友誼的BOUCHERON鑽戒，邀請身家較不富裕的男模Kevin Kreider來豪宅，任意挑選Dior名牌服飾、鞋子贈送，還招待一票好友享受奢侈SPA、美甲，讓她被觀眾視為全劇中最羨慕人物。

節目結束後，Anna受訪說，原本長期住在巴黎，平日會閱讀哲學書籍，和劇中演員沒有很熟，這次露臉全是為了幫助製作人朋友，她根本不缺錢！甚至領到Netflix給的酬勞支票時不知如何是好，後來她把這筆錢存進帳戶，原因是想要辦個派對，「這筆錢不屬於我，而是屬於忍受我的拍攝團隊」。

▲《璀璨帝國》第二季曝光亞裔女富豪分手窮男友訊息。（圖／翻攝自IG@andrewgray、kellymili）
▲《璀璨帝國》第二季曝光亞裔女富豪分手窮男友訊息，兩人情感糾葛被視為有劇本安排。（圖／翻攝自IG@andrewgray、kellymili）
而這部劇因為極盡奢華，又充斥情感衝突、明爭暗鬥，被質疑有劇本一說，被營造「有毒男友」形象的Andrew，曾表明是以演員身分配合演出， 讓該劇處於真假難辨的情況，上演了3季之後，觀眾質疑劇情安排太刻意，又加深富豪們奢侈的刻板印象，內容真實性令人存疑。

《璀璨帝國》富婆安娜中風猝逝！享壽62歲　184億超狂身家被起底

《璀璨帝國》派對別苗頭！百億女王打敗炫富名媛　心機3招讓對方恨到牙癢

比周杰倫更寵兒！《璀璨帝國》台裔貴婦撒百萬美金為「皇太子」慶生、養羊駝當豪宅寵物

《璀璨帝國》炫富三角戀！上億身家女富豪甩低情商男模　韓裔CEO下跪撩妹

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀