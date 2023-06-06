面試必問「希望薪水多少」！回這句薪水超低　爛公司套路被破解

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「面試官看到我作品中有動畫跟Motion graphics（動態設計），就跟我說能不能幫公司做動畫？」結果談到薪資時，我看到網站上寫基本薪資是3萬，想說開個2萬8，沒想到面試官卻說「我沒經驗這樣開太高，想問大家我這樣真的開太高了嗎？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「設計類組請堅持3萬以上，工時長又燒腦的工作還只拿28K！也請堅決拒絕責任制」、「這種坑殺公司絕對不用跟他客氣，沒3萬5都不要去」、「會動畫就絕不只三萬，擺明想凹」、「很多都用凹的，被問薪資直接開高就對了，如果他們砍得很誇張，絕對不要委屈自己接受」、「你有沒有想過，資深的並不是不會動畫，是公司給的薪水讓他不能會做動畫」、「千萬不要妥協，這種慣老闆慣用的手段！遇到這種想大步砍期望薪資的，就是快離開」。
而對於面試談薪水這方面，111人力銀行公關總監陳尹柔就表示，求職者應該掌握「三不一要」原則，絕對不要給出絕對數字、不要回答依公司規定、不要勉強自己答應！陳尹柔說「建議求職者在面試前，一定要多方探詢該職務的業界合理薪資範圍，另外有些公司會在試用期過後再調升薪水，求職者可以主動詢問公司的給薪制度，包括全勤獎金、津貼、扣薪規定等」。
當被問到「期望薪資時」，最佳的回答是要給出「薪水區間行情」，保留空間讓面試官衡量給薪狀況；另外則是不要「回答依公司規定」，因為這絕對是多數新鮮人一開始起薪非常低的原因；最後就是不要勉強自己接受過低的薪資條件，像該網友的案例來看，顯然對於薪水條件不慎滿意，直接另尋出路絕對比委屈進公司上班還要好！新鮮人可不要再抱持著「先有再求好的心態找工作」，世代已經不一樣，慣老闆生態早已被不少人唾棄。