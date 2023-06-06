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海洋三法修法陷僵局！時力喊話蔡英文政府儘速兌現承諾

▲時代力量立院黨團於世界海洋日前夕，與環境權保障基金會、環境正義基金會，共同召開「發展保護要兼顧 海洋三法別跳票」記者會。（圖／時代力量提供）
▲時代力量立院黨團於世界海洋日前夕，與環境權保障基金會、環境正義基金會，共同召開「發展保護要兼顧 海洋三法別跳票」記者會。（圖／時代力量提供）

記者呂炯昌／台北報導

6月8日是世界海洋日，時代力量立院黨團於世界海洋日前夕，與環境權保障基金會、環境正義基金會，共同召開「發展保護要兼顧 海洋三法別跳票」記者會，強調政府承諾2021年底前就要完成的「海洋三法」，也就是《海洋保育法》、《海洋空間規劃法》及《海洋產業發展條例》的訂定，但迄今只完成了《海洋產業發展條例》修法，呼籲蔡政府應儘速完成任內承諾。

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立委邱顯智指出，今年國際海洋日的主題基本上與過去幾年的訴求一樣，也就是在2030年前，建立有效且全面受到保護的海洋保護區至少30%，台灣作為海洋國家，四周環海擁有豐富的天然資源，但近年卻因為離岸風電、環境污染，以及中國抽砂船與漁船過度捕撈的危害，台灣又缺乏足夠的經費及人力，甚至面臨法制不足，無法順利開罰的情況，修法速度遠不及海洋被破壞的速度，要求蔡政府儘速兌現承諾，完成海洋三法的修法。

環境權保障基金會律師黃馨雯表示，大海並無法包容一切，漁業、生態、航行、國防，以及近年來大規模離岸風電的設置，已經讓海洋空間變得擁擠，使不同海洋使用目的間的衝突在離岸風電進場後逐漸白熱化。根據MSP Global指出全世界已經有100個國家或地區採用「海洋空間規劃」（Marine Spatial Planning）來分配海洋的使用空間，以避免或減輕衝突，並強調協調共存及民眾參與。而台灣目前並沒有海洋空間規劃法制，海委會雖已有海洋空間規劃法的初步草案，但草案內容遲不公開，甚至草案部分內容跟國際規範扞格。

黃馨雯認為政府應該嚴肅面對制度缺漏的問題，並銜接國際規範，採行生態系統方法，以海洋資料為基礎，了解社群需求，納入利害關係人進協商程序，並強調協調共存原則，這些不僅是落實公正轉型的基礎，也是推動綠能多贏的基本條件。呼籲海委會儘速公布海洋空間規劃法草案，廣納各方意見，補上海洋法制的漏洞。

立委陳椒華指出，《海洋空間規劃法》及《海洋保育法》才是保護海洋的重中之重，但是對於目前僅通過的《海洋產業發展條例》，又或是存在已多年的《海洋污染防治法》，即便在修法後還是無法達到保護海洋立竿見影的效果。時力黨團曾提案成功爭取多項要求，包含陸、海域廢棄物管制、訂定《水下噪音指引》保護物種降低因人為施工的危害，並完善海洋資料庫與資訊公開透明等。

陳椒華強調，第十屆已剩下最後一個會期，蔡政府應儘速兌現承諾，要求行政院提出《海洋空間規劃法》及《海洋保育法》，讓國會在最後一個會期完成審議，以達海洋環境永續。

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