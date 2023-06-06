海洋三法修法陷僵局！時力喊話蔡英文政府儘速兌現承諾

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環境權保障基金會律師黃馨雯表示，大海並無法包容一切，漁業、生態、航行、國防，以及近年來大規模離岸風電的設置，已經讓海洋空間變得擁擠，使不同海洋使用目的間的衝突在離岸風電進場後逐漸白熱化。根據MSP Global指出全世界已經有100個國家或地區採用「海洋空間規劃」（Marine Spatial Planning）來分配海洋的使用空間，以避免或減輕衝突，並強調協調共存及民眾參與。而台灣目前並沒有海洋空間規劃法制，海委會雖已有海洋空間規劃法的初步草案，但草案內容遲不公開，甚至草案部分內容跟國際規範扞格。
黃馨雯認為政府應該嚴肅面對制度缺漏的問題，並銜接國際規範，採行生態系統方法，以海洋資料為基礎，了解社群需求，納入利害關係人進協商程序，並強調協調共存原則，這些不僅是落實公正轉型的基礎，也是推動綠能多贏的基本條件。呼籲海委會儘速公布海洋空間規劃法草案，廣納各方意見，補上海洋法制的漏洞。
立委陳椒華指出，《海洋空間規劃法》及《海洋保育法》才是保護海洋的重中之重，但是對於目前僅通過的《海洋產業發展條例》，又或是存在已多年的《海洋污染防治法》，即便在修法後還是無法達到保護海洋立竿見影的效果。時力黨團曾提案成功爭取多項要求，包含陸、海域廢棄物管制、訂定《水下噪音指引》保護物種降低因人為施工的危害，並完善海洋資料庫與資訊公開透明等。
陳椒華強調，第十屆已剩下最後一個會期，蔡政府應儘速兌現承諾，要求行政院提出《海洋空間規劃法》及《海洋保育法》，讓國會在最後一個會期完成審議，以達海洋環境永續。