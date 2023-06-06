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蔡阿嘎再發日文道歉聲明！酸5名店「鬧上日媒」　最嚴重下場曝光

▲百萬YouTuber蔡阿嘎數日前發表一則影片，公開點名日本5家難吃的地雷餐廳，引起粉絲與網友們不悅，目前該影片已下架。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）
▲百萬YouTuber蔡阿嘎數日前發表一則影片，公開點名日本5家難吃的地雷餐廳，引起粉絲與網友們不悅，目前該影片已下架。（圖／翻攝蔡阿嘎YouTube）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣YouTuber蔡阿嘎日前到日本拍片，結果主題以「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭到炎上，儘管影片已經下架，蔡阿嘎團隊也二度道歉，但影片卻還是傳到日本當地，甚至還有日本媒體報導。對此，蔡阿嘎三度發表「日文聲明」道歉。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則發表看法表示，網友這類的行為恐怕涉及到「妨礙營業」的問題，可能因此而需要承擔民事責任。

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回顧本次事件，蔡阿嘎日前上傳影片，主題為「日本5家超難吃的連鎖地雷店」，依序點名了「吉野家」、「名代富士そば」、「Denny's」、「肯德基」、「なか卯」等5家日本餐廳，不僅在內高聲批評食物難吃，甚至還聲稱「沒關係他們聽不懂中文」，影片中也出現多人共食一份餐點的情況，讓台灣網友率先開砲第一槍。

接著蔡阿嘎團隊把影片下架並且拍攝道歉影片，不過道歉影片又被質疑「沒有誠意」，甚至沒有「日文字幕」，還被鄉民女神黃瓊會批評影片是在「裝傻做表面」。今（6）日蔡阿嘎二度發表聲明道歉，表示「造成不舒服的觀感，完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」

不過話題還在延燒之際，影片已經傳到日本論壇上，推特也有許多日本網友轉推，揚言要蔡阿嘎不要再去日本，甚至登上日本富士電視台新聞節目《めざまし8》，以「日本5家超難吃店家影片引砲轟，台灣YouTuber謝罪」為題進行報導。蔡阿嘎也在今（6）日中午三度發布「日文聲明」道歉，顯然事件造成的輿論之大。

▲蔡阿嘎中午三度發出道歉聲明，是以日文呈現，推特上網友瘋傳批評片段不買單。（圖/蔡阿嘎IG）
▲蔡阿嘎中午三度發出道歉聲明，是以日文呈現，推特上網友瘋傳批評片段不買單。（圖／蔡阿嘎IG）
對此爭議事件，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫則發表看法，在日本人的日常生活中，外食利用最多的，恐怕就是該網紅點名的這5家餐廳，這5家餐廳中的任何一家，在全日本都有成百上千家的連鎖店。如果不被消費者接受，怎麼可能開這麼多？台灣人去日本，多數的時候是以觀光為目的，追求的是「非日常的生活體驗」，自然願意多花一些錢，吃一些精緻的食物，所以觀光客喜歡的餐廳，和日本人日常去的餐廳，是沒有可比性的。

矢板明夫說，如果有一個具有巨大影響力的網紅，公開指名某餐廳的食物不好吃，可能會導致該餐廳的客源減少，甚至股價下跌，這就涉及到了「妨礙營業」的問題，也許會因此而需要承擔民事責任，對於這樣的行為，還是需要謹慎行事。


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