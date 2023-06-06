烏克蘭正妹逛台灣夜市！帶全家人「暴風吃美食」 爸媽吃到快翻臉
台灣夜市小吃眾多，基本上外國人只要來台灣觀光旅遊，肯定要在旅程當中安排一趟「台灣夜市」的行程，一次就能夠品嚐台灣不少經典小吃。然而，已經在台灣當4年模特兒的烏克蘭正妹Diana，近日帶全家人一起去逛寧夏夜市，大啖台灣美食，沒有想到吃到最後爸媽有些小爭執了！
記者張嘉哲/綜合報導
Diana日前接受《不要鬧工作室》訪問，表示家人們第一次來到台灣，爸爸是專職整形外科創傷的醫生，媽媽則是麻醉學醫生，這次帶他們一起逛台北的「寧夏夜市」，其中品嚐了超多道美食，包括臭豆腐、烤雞肉串、滷肉飯、蚵仔煎、芒果雪花冰以及東山鴨頭等等。
而Diana爸爸媽媽吃了臭豆腐之後直呼非常美味，像是蚵仔煎的部分也是吃得津津有味，不過Diana爸爸卻在最後吃完一輪後表示「夜市的東西我都愛吃，我什麼都可以吃，我想待在夜市一周」，原本還想再吃一口，結果媽媽臉色突然大變，將食物硬生生奪走。爸爸補充表示「不過我老婆不准我這樣，因為在家她有要求我遵守一套健康飲食」顯然Diana爸爸這趟吃得太多，遭到老婆制止啦！
影片曝光後，不少網友紛紛回應「媽媽最後臉色大變很爆笑：你到底要吃多少」、「媽媽最後搶爸爸的竹籤，好真心的阻止哈哈哈」、「我覺得這個爸爸吃東西超猛的，完全沒有任何懸念！直接一口吃下去，超佩服他的勇氣」、「食物被媽媽不留情收起來，爸爸那像孩子般嘴饞的表情太經典了」、「超可愛！媽媽沒收爸爸食物超好笑的」、「這位爸爸也很厲害，能嘗試臭豆腐和鴨頭，希望台灣能帶給他們美好回憶」。