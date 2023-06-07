冷氣太多人吹錯！「這功能」竟是陷阱　師傅認一開電費狂噴

我是廣告 請繼續往下閱讀
老柯表示，使用冷氣的除濕功能，我覺得是NG行為，因為當你用冷氣除濕，其實是在幫你的室內空間除濕，這時候候你的冷氣內部反而會很濕，如果你當初安裝冷氣的時候排水做得不好，你除濕完之後你把冷氣關掉，這個水就會留在冷氣裡面，造成冷氣內部濕度過高，形成一個培養皿。
「以我的經驗來看，殘留水留在冷氣內部，差不多一個禮拜就會有霉斑了，三個月就會長霉菌」老柯建議「要除濕就乖乖買除濕機就好，除非你的冷氣排水做得很好，不然我都會建議不要使用冷氣的除濕功能，當然你想用也不是不行，只不過大多數狀況，開冷氣除濕就是會讓機內變髒，開除濕時間越多，清洗冷氣的錢就花得越多」。
二、非使用季節、客房書房冷氣「完全不開啟」大NG！
相信大家都有一些房間是不開冷氣的，像是書房、客房之類的，當這些不常開冷氣的房間很久才開一次，結果打開才發現「欸？怎麼壞了？怎麼不會涼」，而冷氣就跟汽機車的電瓶一樣，如果太久沒有啟動的話，這顆電池也會沒電，就需要更換電池。
老柯表示「所以切記不常開啟的冷氣，還是要保持至少三個月開一次的頻率，這樣才不會因為電池沒電，導致冷氣不冷喔！開啟的方式很簡單，三個月開一次，溫度設定最低溫度，讓壓縮機啟動，開十分鐘就可以關掉了，這樣電池就會適時的充電」。
三、遙控器使用「鹼性電池」很母湯
因為鹼性電池使用一段時間之後會漏液，那這些電池就會把遙控器咬壞，老柯建議大家「遙控器使用的電池」不要使用鹼性電池。
四、房間夠涼了冷氣能關嗎？開開關關電費不斷飆漲
很多人開冷氣為了省電，覺得整個房間現在冷了，就把冷氣改開電風扇，這個使用方式反而跟一直開冷氣相比之下更耗電喔！因為不管你是變頻冷氣還是定頻冷氣，冷氣剛開的時候，所以冷氣會加大電力去製冷。老柯提到，由於房間的冷房效果只能維持十分鐘，如果加上夏天牆壁會放熱，維持時間會更短，室內溫度就會快速提升，這時候再打開冷氣的話，壓縮機重新啟動，只會消耗更多電喔！
五、冷氣不要加裝過濾網！耗電力大幅提升
很多人在賣場會買冷氣濾網加裝，裝上去過濾髒汙是更強沒錯，但這樣會反而讓冷氣吸不到空氣，會變得更耗電，原本不裝冷氣濾網有100，結果你裝了冷氣濾網變成30，那你進氣量只有30，那出來的風量當然也只有30，就會因為風力不夠，冷氣達不到應該有的冷房效果，這時候冷氣為了要達到你設定的溫度，就會加大電力來運轉！所以建議大家不要再加裝冷氣過濾網，只要勤奮的清洗冷氣濾網就好。