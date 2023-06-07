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麻古茶坊、得正買1送1　Uber Eats外送手搖「隱藏優惠」懶人包

▲夏天手搖飲祭出好康優惠幫大家消暑氣！Uber Eats外送隱藏優惠被挖出，超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、 珍煮丹、 老賴茶棧，5大手搖飲「買一送一」優惠懶人包。
▲夏天手搖飲祭出好康優惠幫大家消暑氣！Uber Eats外送隱藏優惠被挖出，超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、 珍煮丹、 老賴茶棧，5大手搖飲「買一送一」優惠懶人包。

記者蕭涵云/綜合報導

夏天手搖飲祭出好康優惠幫大家消暑氣！Uber Eats外送隱藏優惠被挖出，超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、 珍煮丹、 老賴茶棧，5大手搖飲「買一送一」優惠懶人包。

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Uber Eats外送隱藏優惠，即日起至6月13日限7天，Uber Eats外送平台推出5大手搖飲指定飲品「買一送一」優惠，包括超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、 珍煮丹、 老賴茶棧。會員輸入「飲涼入室」再享手搖飲料店，消費滿299元打79折優惠。

提醒大家，該優惠不需輸入優惠序號；數量有限，售完為止；活動期間每人於每家指定活動商家僅限使用該活動乙次，即僅限於該個別指定活動商家取得買一送一餐點優惠乙次；不包含客製化加價項目；各別商家優惠不同，以各別商家實際優惠情形為主。

▲「得正」手搖飲當紅人氣高。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「得正」手搖飲當紅人氣高。（圖／記者蕭涵云攝）
⚡️麻古茶坊：金萱雙Q「買一送一」

⚡️得正：春烏龍＋焙烏龍茶凍

⚡️五桐號：仙草凍奶茶、荔枝冰茶凍飲「買一送一」

⚡️珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶「買一送一」

⚡️老賴茶棧：老賴紅茶「買一送一」

▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
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