麻古茶坊、得正買1送1 Uber Eats外送手搖「隱藏優惠」懶人包
夏天手搖飲祭出好康優惠幫大家消暑氣！Uber Eats外送隱藏優惠被挖出，超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、 珍煮丹、 老賴茶棧，5大手搖飲「買一送一」優惠懶人包。
記者蕭涵云/綜合報導
Uber Eats外送隱藏優惠，即日起至6月13日限7天，Uber Eats外送平台推出5大手搖飲指定飲品「買一送一」優惠，包括超人氣麻古茶坊、得正、五桐號、 珍煮丹、 老賴茶棧。會員輸入「飲涼入室」再享手搖飲料店，消費滿299元打79折優惠。
提醒大家，該優惠不需輸入優惠序號；數量有限，售完為止；活動期間每人於每家指定活動商家僅限使用該活動乙次，即僅限於該個別指定活動商家取得買一送一餐點優惠乙次；不包含客製化加價項目；各別商家優惠不同，以各別商家實際優惠情形為主。
⚡️麻古茶坊：金萱雙Q「買一送一」
⚡️得正：春烏龍＋焙烏龍茶凍
⚡️五桐號：仙草凍奶茶、荔枝冰茶凍飲「買一送一」
⚡️珍煮丹：蜂蜜檸檬菊花茶「買一送一」
⚡️老賴茶棧：老賴紅茶「買一送一」
另外，CoCo都可適逢週三好友日，綠茶養樂多也「買一送一」！CoCo都可週三好友日，透過LINE官方帳號領券享「第二杯0元」優惠，今天一日限定可享「綠茶養樂多(L)」第二杯0元，也是相當於「買一送一」優惠！提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限6月7日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；飲品的甜度、冰塊固定為五分糖、少冰。