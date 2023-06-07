舒子晨交往2個月閃婚！老公身分起底是「排球帥哥」　真面目曝光

獨／貝嶺曬簡莉穎「情書」！不認性騷慣犯：我是世紀冤案的主角

▲流亡作家貝嶺向《NOWnews今日新聞》出示他與簡莉穎的email內容，認為這些是情書，才有進一步身體接觸，而非性騷擾。（圖 ／翻攝自台北國際書展FB）
▲流亡作家貝嶺向《NOWnews今日新聞》出示他與簡莉穎的email內容，認為這些是情書，才有進一步身體接觸，而非性騷擾。（圖 ／翻攝自台北國際書展FB）

記者江芷稜/專訪

性騷擾風波席捲政壇、文壇、娛樂圈，熱播戲劇《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎，2日在臉書上控訴大學時遭流亡作家貝嶺性騷擾，並陸續曝光收到的5名受害人私訊，指他以一貫套路，用譯作及流亡作家形象與年輕喜愛文藝的女性結識，進而約對方到家裡，進行身體上接觸，是性騷擾的長期慣犯。貝嶺今（7）日凌晨接受《NOWnews今日新聞》專訪，曬出15年前雙方信件往來，認為當時是異性彼此吸引產生的肢體碰觸，是「熱烈燃燒的愛情」，否認性騷擾一事，委屈表示「我是世紀冤案的主角！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ Netflix《人選之人造浪者》是一部關於政治的職人劇，由金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏領銜主演。（圖／翻攝自Netflix）
▲ Netflix《人選之人造浪者》是一部關於政治的職人劇，由金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨、陳姸霏領銜主演。（圖／翻攝自Netflix）
根據貝嶺提供的信件內容，他與簡莉穎於2007、2008年因購買翻譯書籍產生聯繫，對文學的共同嚮往成了好友，開始Email書信往來，從詢問書籍開始慢慢表露關心，彼此稱呼「親愛的」、「dear」，把對方當家人看待，並相約在台灣碰面，期間簡莉穎透露身體不適發燒，貝嶺著急關心，表示自己學過按摩，可以幫簡莉穎去寒，書信結尾會寫上「擁抱你」，關係頗為親暱。

貝嶺向《NOWNews今日新聞》表示，「部分公開這些如此隱私、兩人，帶著強烈精神情感的私人信件，是我一生中最不忍下的決定。因為其精神性和個人語言本不該在兩人健在時公開。可這場滅貝的台面上的主角，想徹底將我釘在性騷風暴的恥辱柱上，我得公佈。如我的美國友人所稱：『你絕對是這場世紀寃案的主角！』」

▲流亡作家貝嶺否認編劇簡莉穎對他的性騷擾指控。（圖 ／翻攝自貝嶺FB）
▲流亡作家貝嶺否認編劇簡莉穎對他的性騷擾指控。（圖 ／翻攝自貝嶺FB）
他透露，出自於兩情相悅的狀況下，和簡莉穎的確有過身體碰觸，原本不知道她的同志傾向，雙方事後email深入討論過性這個私密議題，簡莉穎才說偏向喜歡同性，當下他默然了，2009年後就斷了聯繫，沒想到舊事被重提，他認知裡是一段美好的回憶，卻被說成如此不堪，而這些書信往返仍被他珍視為「情書」，在這起性騷事件下重建起所有回憶。

針對簡莉穎指控他是性騷慣犯，貝嶺強烈否認，並說「在上帝面前大家都是有罪的」，強調自己是一個熱愛女性的人，性是促進人類文明的過程，有時一個人住飯店，朋友怕他孤單想要陪伴都是正常的，沒有發生其他接觸，認為5名女性的說法是被引導的，「在任何一個風暴之下，她當然是帶風向，其他人都會被左右」。

被問到會不會提告？貝嶺說：「暫時不忍提告，那畢竟曾是一段美好的回憶，但不代表我不會」，他和律師商量過，妨害名譽罪有6個月追訴期，希望簡莉穎誠實以良心面對，「這是非常私人、隱密的燃燒，被指控成性騷擾，是多麼不幸和墮落，不想毀掉這些珍貴的回憶」。針對貝嶺的說法，簡利穎說：「崇拜和善意，不應該被視為性的邀約。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

獨／《人選之人》編劇簡莉穎反擊貝嶺是性騷慣犯：他做太多了

《人選之人》編劇控性騷擾　流亡作家貝嶺否認：是杜撰不是事實

《人選之人》編劇爆遭業界前輩性騷擾！臉書痛訴：相信我不是唯一

人選之人1／寫實3劇情真有新聞案！赤裸裸揭露台灣政壇荒謬生態

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀