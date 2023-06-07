獨／貝嶺曬簡莉穎「情書」！不認性騷慣犯：我是世紀冤案的主角

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貝嶺向《NOWNews今日新聞》表示，「部分公開這些如此隱私、兩人，帶著強烈精神情感的私人信件，是我一生中最不忍下的決定。因為其精神性和個人語言本不該在兩人健在時公開。可這場滅貝的台面上的主角，想徹底將我釘在性騷風暴的恥辱柱上，我得公佈。如我的美國友人所稱：『你絕對是這場世紀寃案的主角！』」
他透露，出自於兩情相悅的狀況下，和簡莉穎的確有過身體碰觸，原本不知道她的同志傾向，雙方事後email深入討論過性這個私密議題，簡莉穎才說偏向喜歡同性，當下他默然了，2009年後就斷了聯繫，沒想到舊事被重提，他認知裡是一段美好的回憶，卻被說成如此不堪，而這些書信往返仍被他珍視為「情書」，在這起性騷事件下重建起所有回憶。
針對簡莉穎指控他是性騷慣犯，貝嶺強烈否認，並說「在上帝面前大家都是有罪的」，強調自己是一個熱愛女性的人，性是促進人類文明的過程，有時一個人住飯店，朋友怕他孤單想要陪伴都是正常的，沒有發生其他接觸，認為5名女性的說法是被引導的，「在任何一個風暴之下，她當然是帶風向，其他人都會被左右」。
被問到會不會提告？貝嶺說：「暫時不忍提告，那畢竟曾是一段美好的回憶，但不代表我不會」，他和律師商量過，妨害名譽罪有6個月追訴期，希望簡莉穎誠實以良心面對，「這是非常私人、隱密的燃燒，被指控成性騷擾，是多麼不幸和墮落，不想毀掉這些珍貴的回憶」。針對貝嶺的說法，簡利穎說：「崇拜和善意，不應該被視為性的邀約。」
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