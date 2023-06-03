獨／《人選之人》編劇簡莉穎反擊貝嶺是性騷慣犯：他做太多了
Netflix熱播戲劇《人選之人—造浪者》揭發政治圈的性騷醜聞，意外掀起真實世界的受害人，痛訴過往的慘痛經驗，包括該戲編劇簡莉穎也在臉書上控訴曾遭流亡作家貝嶺性騷擾，遭到對方全盤否認，還反控她把個人經驗錯置於自己身上，但簡莉穎接受《NOWnews今日新聞》專訪，氣憤表示貝嶺是性騷慣犯，「他應該是做太多，想不起來了」，並認為這麼可惡的人，不該再頂著流亡作家的光環拿到資源。
記者江芷稜/綜合報導
簡莉穎發出文章痛訴被性騷過程後，指責貝嶺「透過受難而來的特權去佔盡各種便宜」，獲得眾多留言聲援，並收到有相同類似經驗者的私訊，其他受害人透露貝嶺主動幫忙按摩，觸碰敏感部位，也有人被邀約泡溫泉等種種越線行徑，不過貝嶺接受《中央社》訪問時否認指控，「把她在別人身上發生的事情，或者沒有的事情安置在我的身上」。
面對對方反擊，簡莉穎無奈表示，「他一定是做太多想不起來，把性騷擾當成日常生活，他就是一個慣犯，沒有人阻止過他，就誤以為自己是對的，可以為所欲為」。她透露文壇、詩壇有很多人對貝嶺這種行為不以為然，但他仍頂著流亡英雄的光環獲得援助，所以她鼓足勇氣揭露真相，就是希望類似的事情不要再發生，也不該再給貝嶺資源。
※【NOWnews 今日新聞
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