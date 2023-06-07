烏克蘭超模要找台灣老公！岳父母點頭了 女婿「完整條件」趕快看
來台灣發展4年的烏克蘭模特兒倪菈，近期帶著家人們體驗台灣的各種事物，同時父母也談提倪菈的感情狀況，因為倪菈表示「喜歡台灣男生，要台灣老公」，他們也點頭接受了，但同時也說出心中希望女婿能擁有的「條件」，影片曝光引發大批男性回應。
記者潘毅/綜合報導
YouTube《不要鬧工作室》時常對來自各國的民眾進行訪談，6月5日時頻道發出倪菈與家人的深度談話，倪菈的爸爸Andrew表示「女兒在台灣當4年模特兒，我感覺他愛上台灣，未來可能不會回家了，我想他會在這找到自己的家庭，如果是這樣，我會祝福她一切美好」。
而倪菈的媽媽Lucy則用烏克蘭當地一首歌曲，來表達對未來女婿的期待「不喝酒、不抽菸，他總是會帶來鮮花，他會把薪水貢獻給家裡，他會稱他的岳母為媽媽，對足球沒興趣，他的工作不無聊，除此之外，他又帥又聰明」，Lucy一唱完也笑了出來。
至於爸爸Andrew則簡單表示「我的工作跟蜜蜂一樣忙，但我覺得沒有蜜蜂就沒有蜂蜜，沒工作就沒錢，沒錢就笑不出來了，這番話是我獻給未來女婿的」。
眼見父母也同意自己找一個好的台灣男生當另一半，倪菈也表示「這樣很好，我也很開心他們祝福我，但其實我也不需要問他們，因為我本來就喜歡台灣男生，他們就得接受，所以，我要台灣老公」。
影片下方也出現不少男性網友振奮大喊「我不菸不酒，先過第一關了」、「欣賞西方人的親子關係！父母對於子女配偶、職業的選擇，非常高比例是祝福，而非挑剔、過份介入」、「願台灣找個愛您的人，幸福快樂」、「謝謝岳父，我會好好照顧她的，請放心」。