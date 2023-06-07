冷氣遙控器「1魔級按鈕」耗電飆2倍！能源局認證：別跟荷包過不去
炎炎夏日已經到來，近期氣溫動輒就30度，許多民眾待也不得不開啟冷氣消暑。不過現在冷氣功能越來越多，要怎樣才能吹得省錢又舒適呢？對此，經濟部能源局公布「神級」、「魔級」兩種按鈕，其中「魔級」更是許多人常用的功能，還會讓耗電量高出2倍！
記者潘毅/綜合報導
「你知道嗎？冷氣機竟有神級和魔級的按鈕！」能源局近期在臉書粉專上詳細分享冷氣功能使用後的利弊，其中神級按鈕就是「舒眠模式」，此功能會在使用者入睡後，將溫度上調1-2度，避免使用者半夜覺得太冷，而且每上升1度也能省下6%的電，一舉兩得。
然而另一個「魔級按鈕」就是「除濕」模式，能源局也做出詳細解釋「雖然開冷氣除濕只需除濕機約1/3時間，但耗電量卻高出2倍，且冷氣模式本身已具備除濕效果，千萬別跟自己的荷包過不去！」
除了耗電問題，擁有冷氣師傅多年經驗的老柯，過去也曾在YouTube頻道「空調小教室」中提過，使用冷氣除濕功能的弊病「要除濕就乖乖買除濕機就好，除非你的冷氣排水做得很好，不然我都會建議不要使用冷氣的除濕功能」，因為從他過往看過的案例，幾乎使用除溼功能等冷氣都很容易殘留水留在冷氣內部，約莫一禮拜就會長出霉斑，往後清洗冷氣的錢就花得越多。