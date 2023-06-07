獨／貝嶺指兩情相悅變性騷？《人選之人》編劇簡莉穎：錯誤解讀
熱播戲劇《人選之人—造浪者》揭露政治圈的性騷擾，引起文壇、娛樂圈的#Me too活動，編劇簡莉穎2日在臉書上控訴大學時遭流亡作家貝嶺性騷擾，但貝嶺今（7）日凌晨接受《NOWnews今日新聞》專訪，卻透露雙方肢體碰觸是出於兩情相悅，並出示Email往返信件當作情書佐證，不過簡莉穎今日稍早接受記者專訪，則認為「當初釋出善意和崇拜，並不是性的邀約，他錯誤把別人的善意當作愛情」。
記者江芷稜/專訪
簡莉穎指控貝嶺性騷擾後，陸續收到5名受害人私訊，指他以一貫套路，用譯作及流亡作家形象與年輕喜愛文藝的女性結識，進而約對方到家裡，進行身體上接觸，是性騷擾的長期慣犯。
而貝嶺將Email信件往來視為愛情，並認為可以有進一步接觸，讓簡莉穎無法理解，她說，因為沒有使用該舊信箱，無法瀏覽15年前的書信，「我對他表示尊敬和好意，但沒有性的意圖，他的碰觸讓我不知所措，事實上有很多受害者，都有類似經驗」。
簡莉穎認為被性騷當時，她只是個大三學生，而對方是文壇前輩，在權勢不對等的前提下，自己不想撕破臉，有表達過對他沒有慾望，卻發生這樣的事情。
簡莉穎認為有時候充滿善意，會被扭曲解讀，尤其是女同志身份，對於男性更沒有戒備心，貝嶺才會以詩人身份，以熱情筆法描繪成愛情，她出面揭發性騷後，得知文壇、詩壇封殺貝嶺，她態度堅定說：「我對他沒有情愫」、「希望他不要再出現在我的生活」。
※【NOWnews 今日新聞
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