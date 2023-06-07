林志穎不開特斯拉了！改飆這台中國電動車 車價、性能全公開
熱愛賽車的「不老男神」林志穎，去年7月開新車價300多萬元的特斯拉Model X發生嚴重車禍，住院1個月接受兩階段手術，幸復原情況良好。時隔將近1年，他公開穿上賽車服，不過這次不開特斯拉，改擔任中國電動車小鵬汽車新車G6的代言人，該車將於6月9日起預售。
記者徐銘穗/綜合報導
小鵬汽車昨（6）在官方微博，釋出1分10秒的最新影片，林志穎穿全套賽車服，開頭就問「你的熱愛還在嗎？」平靜講述從第一次出發，到重新啟程，他的「熱愛始終都在」，片尾結局說「歷經風雨重新熱愛」。
事實上，林志穎經歷特斯拉車禍後，在今年2月初被台灣媒體捕捉，他復原良好，還開著要價188萬元的BMW電動車i3外出用餐，一度衝上微博熱搜第一，引近200萬網友圍觀。
當時，網友們議論紛紛，都說林志穎還是電動車，只是不再開特斯拉，而是改開BMW。如今，林志穎再接中國電動車小鵬汽車代言，再度在微博引發討論，不少網友為小志加油，也十分期待他代言的那輛小鵬G6。
據了解，小鵬G6是中型SUV，擁有0.248的極低風阻值、分離式頭燈與LED日行燈組、與車身同色的輪弧、隱藏式外車門把手、以及面積達2平方公尺大的全景天窗。
小鵬G6有後驅與AWD全時四驅兩種版本，零百加速3.9秒，最高续航755km，G6的起跳價為23萬9900人民幣（約新台幣104.9萬元），6月9日起在中國預售。