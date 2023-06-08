房市／認識各地之美！「地方創聲」Podcast線上遊歷全台秘境

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台灣地方創生基金會董事長陳美伶談起製作「地方創聲」節目的起心動念，「除了人滿為患的旅遊熱點，台灣還有許多美好且獨特的地方人文與自然美景，值得深入探訪」，利用聲音傳播的社群媒體，更符合現代人的生活習慣，再加上Podcast可以隨時隨地、反覆聆聽，更有利於議題的發散。每集節目邀請不同團隊創辦人分享返鄉移居創生歷程，陳美伶皆親自參與對談，讓話題更聚焦地方創生的核心價值。
主打彰化深度旅遊體驗的「旅庫。彰化」創辦人邱明憲日前受訪於台灣地方創生基金會「地方創聲」Podcast節目時表示，吸引人潮的不一定是大山大海或宏偉建築，以往認為硬體才能吸睛，其實針對在地文化的精緻旅遊，也能擄獲遊客的心。
除了「地方創聲」Podcast節目，基金會更邀請全台灣各縣市的地方創生團隊「獻聲說法」，錄製每段5分鐘的「聲音故事」介紹當地人文特色、產業發展、生態環境等內容，策展於基金會打造的地創放送的公共交流空間中。目前展場已收錄第一期由小島裡文化所製作的60個音檔，今年預計再追加收錄上百組團隊，這些聲音故事除了可以在交流空間中體驗，台灣地方創生基金會和寧旭媒體亦創新推出《聽見台灣 | 地方創生進行式》聲音地圖，將音檔與google map座標結合，讓收聽者可以在線上，跟著地方創生團隊的線上帶路人一起「聲」歷其境，瞭解台灣城鎮的發展脈絡，期許透過地方創生團隊的親身分享，讓聽眾更深刻感受台灣在地的文化和情感。
《聽見台灣 | 地方創生進行式》聲音地圖今年預計收錄來自全台灣上百個地方創生團隊的聲音故事，未來還會繼續標示出更多地方創生團隊的座標，希望地圖上的每一個地標對收聽者而言，不只是一個景點或座標，更是一個個別具意義和生命力的城鎮。