好市多進口山竹了！會員超嗨秒買3盒 內行揭「這裡」賣更便宜
好市多也開賣山竹了！近日就有網友分享表示，發現好市多開賣山竹，一盒售價359元，讓他驚喜的表示「真正厲害的水果來了！」貼文引起不少會員共鳴，不少人表示剛好去逛就看到，立刻就買了3盒，表示山竹買回家一下子就會被家人吃光。不過也有網友推薦「家樂福」販售的山竹，不僅價格便宜不少，口感也是非常的不錯。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」貼文指出「厲害的水果來囉！應該很多小朋友沒有吃過吧？從泰國空運過來的山竹喔！」只見貼文中的照片，一盒山竹的重量是500公克，售價為389元，每一盒的數量大約是4至5顆，不是說到太便宜。
貼文一出，不少會員紛紛表示「雖然很貴但還是要買來吃！機會難得」、「小時候的最後！超好吃的」、「好久沒吃到山竹了天啊，下次去一定要買」、「昨天剛好去逛就拿了三盒了，家人吃不夠」、「剛剛看到忍不住買了一盒」、「好吃的山竹啊！」
不過，也有不少會員則表示「好像不是每間店都有賣山竹，像是新竹店目前沒看到」、「不會在好市多買欸，家樂福現在也有賣，一盒4顆售價249元，便宜多了」、「買家樂福的+1，比較便宜哈哈，口感也不差」、「家樂福最近也開賣山竹了，價格比好市多便宜，嚐鮮的話會選家樂福」。
山竹又稱為鳳果、山竹子等，是一種原產於東南亞的作物，以其多汁、細膩的質地和微甜的酸味而備受推崇，由於盛產於南洋熱帶地區，有「熱帶果后」之稱，在馬來西亞、新加坡和泰國，榴槤和山竹被視為「夫妻果」，故此相對於稱為「果王」的榴槤而言，山竹就是「果后」，