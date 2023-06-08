發票中獎12萬「銀行入帳又收回」！苦主全部現身 原因超尷尬
最新一期統一發票3、4月的得獎號碼已經開出，不少人有綁定載具歸戶的人，帳戶也陸續收到中獎金額。不過最近卻發生一起烏龍事件，不少人出面表示自己原本發票中獎的金額，突然間都多2個0匯入帳戶，原本還以為發大財了，結果馬上就被銀行端收回，讓不少人相當傻眼，隨後得到銀行解釋之後才知道都是「夢一場」。
記者張嘉哲/綜合報導
近日接連有網友在臉書社團、Dcard、PTT貼文表示「有人跟我一樣中獎500元然後收到5萬元的嗎？」、「這期兩張發票中1200啦，原本就已經很開心了，結果一查網銀發現竟然匯入12萬欸？結果才高興沒多久，直接被校正回歸，錢錢跳進來右跳出去了哭哭QQ」。
而留言區不少苦主全部現身表示「我以為只有我！沒有想到竟然這麼多人都錯誤.....」、「看來應該是幾乎全部出錯了，我是中700匯入70000又被收回」、「好像有人是200變成20000，反正就是後面都加2個0」、「哭哭...不過至少確定這是官方失誤，不是詐騙集團」、「反正大家要記得，銀行的正確處理流程是這樣，只有詐騙集團會叫你操作匯款」、「嗚嗚嗚，我還想說我發財了，突然多了好幾萬」。
而也有網友分享自己收到華南銀行的簡訊解釋「本行於112年6月6日凌晨執行批次『統一發票獎金』入帳作業，因入帳金額有誤，本行已進行帳務更正，並將您正確中講金額重新入帳；對於此次作業疏失，如有造成您的不便，敬請見諒」顯然只是入帳作業疏失，如果有遇到該狀況的民眾也不用擔心是詐騙集團喔！