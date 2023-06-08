烏克蘭辣模「想找台灣老公」！爸媽曝女婿條件：沒錢笑不出來
已經在台灣當4年模特兒的烏克蘭正妹倪菈，近日帶全家人一起去逛寧夏夜市，大啖台灣美食，一家人有說有笑的，看起來感情十分融洽。而在另外一部受訪的影片當中，倪菈表示自己「想要找台灣老公」，這次爸媽來台觀光旅遊也藉機開出對女婿的條件，爸爸也直言「沒錢就笑不出來了」，讓網友全部笑翻。
記者張嘉哲/綜合報導
倪菈一家人日前接受《不要鬧工作室》訪問，其中爸爸是專職整形外科創傷的醫生，媽媽則是麻醉學醫生，倪菈爸爸表示「我女兒在台灣當了4年模特兒，我很開心她做得很成功，我感覺她愛上台灣，未來可能也不會回家了，我想她會永遠在這並找到自己家庭，如果是這樣，我會祝福她一切都美好」。
提到未來女婿應該具備什麼條件，倪菈媽媽則用一首歌來形容「不喝酒，不抽菸，他總是會帶來鮮花，他會把薪水貢獻給家裡，他會稱他的岳母『媽媽』。對足球沒興趣，他的工作不無聊，除此之外，他又帥又聰明」；而倪菈爸爸則逗趣的說「我的工作跟蜜蜂一樣忙，但我覺得沒有蜜蜂就沒有蜂蜜，沒工作就沒有錢，沒錢就笑不出來」。
而倪菈在影片最後也吐露心聲說「看起來我爸媽同意我找一個好的台灣男生，一個可以保護我、支持我的人，我也很開心他們祝福我，不過其實我也不需要問他們，因為我本來就喜歡台灣男生，他們就得接受，所以我要台灣老公」。
影片曝光後，不少男網友紛紛回應表示「很可愛的一家人幽默又很有想法，台灣男士請加油！」、「爸爸那句沒錢就笑不出來，太好笑了」、「本來都覺得還有希望，看到爸爸開的條件絕望了，沒錢淘汰」、「我會努力成為岳父岳母想要的樣子哈哈」、「爸爸媽媽感覺很風趣！很喜歡倪菈一家人的訪問」。