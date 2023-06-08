半年拿下米其林！香港「Louise」主廚來台客座「含摘星名菜」

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他從2011年起轉往亞洲，一待就是近12年，曾於上海浦東香格里拉酒店「翡翠 36」擔任主廚，此餐廳榮獲2013年亞洲最佳50大餐廳以及2013年、2014年上海最佳飯店餐廳肯定。後加入東京麗思卡爾頓酒店擔任行政副總廚。2015年起接任日本東京麗思卡爾頓西餐總廚，帶領旗下AZURE 45獲得米其林一星榮耀。2020年加入名廚好友Julien Royer在香港中環開設的Louise餐廳，擔任行政總廚，創下開幕半年即為餐廳摘下米其林一星之紀錄，足見其深厚底子與堅強實力。
此次5道菜色中的「天使髮麵、法國馥璞魚子醬、黑松露」，也是讓他能在香港能獲得米其林肯定的原因之一，煮到Q度適中的天使法麵，醬汁融合雪梨酒釀造香醋、黑松露等，有趣的是，待過東京的Franckelie，在醬汁中還加入醃漬昆布此日料元素，上頭再綴以份量不少的法國馥璞魚子醬，整道菜外觀相當雅致唯美，吃起來則鮮度飽滿又富有層次，微微的酸韻更襯出甜感，濃厚卻不膩口。
至於甜點「愛文芒果、百香果、大溪地香草雪糕」，是即將於香港中環Louise餐廳將上市卻未公開的新菜，台灣此次搶先於香港品嘗到。運用當季台灣愛文芒果和百香果，搭上以大溪地香草籽自製出的香草冰淇淋，甜蜜中有明顯的酸韻，吃起來明亮過癮。菜色包含「寶島白蘆筍、煙燻蛋黃醬」、「清蒸日本金目鯛、番茄皮奎諾辣椒、番紅花魚醬汁」、「烤澳洲M5和牛菲力、煙燻貢布胡椒佐澳洲冬季黑松露」等，搭配4款酒莊葡萄酒，每位8880 +10%元。
至於台北花園大酒店，則邀請獲得米其林一星與雷普索爾美食指南(Repsol Guide)一顆太陽雙殊榮的主廚Alejandro Serrano（亞歷山卓•塞拉諾），將於6月9日至6月11日，於PRIME ONE牛排館舉辦為期3天的盛宴，2021年僅24歲的Alejandro Serrano就獲得米其林美食指南一顆星的肯定，為目前西班牙史上最年輕的米其林星廚，2022年更獲西班牙雷普索爾（Repsol）的太陽美食評鑑一顆太陽的殊榮，亦入選富比士雜誌歐洲版（Under 30Europe）30歲以下年輕領袖傑出青年，此次午、晚宴菜色為主廚套餐6道餐點+1道甜點，售價4680 +10%元；主廚套餐+ Wine Pairing（6款酒），售價5880+10%元。
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