賴世雄72歲再婚！台灣英語教父起底　「幫美軍洗車」學英文超狂

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沒想到兩人相認之後，還是能夠開心聊起過去學校的往事，相處起來非常自在。賴世雄表示，太太是美術系的，非常擅長繪畫，兩人現在常常一起到處旅遊，一起畫下旅途的風景，兩人在70多歲時相逢，是彼此的心靈伴侶，也攜手共度接下來的人生。
台灣英語教父賴世雄「吃過的苦也不少」！幫家裡賣麵被看不起
說到賴世雄，他擁有美國明尼蘇達大學英語教學、大眾傳播雙碩士，大眾傳播博士的學歷，在台灣從事英語教學工作已經多年，1982年創辦《常春藤解析英語雜誌》，所出版的英文教材可以說是數不清，當年在英文教學上有不少學生都被他帶過，堪稱是「台灣英文教學先鋒」。從賴泰迪的影片留言熱烈程度，點閱率也衝破227萬來看，真的有不少人受過賴世雄老師的教導。
但提到賴世雄的過往，天曉得他大學聯考英文只考了七分！賴世雄年幼時家境並不好，賴世雄經常幫父親賣麵、送麵、洗碗，根本沒有多餘的時間讀書，功課自然也不出色，甚至曾經被人家羞辱表示「不好好用功，將來就像他一樣去賣麵」，這讓賴世雄感到無比的傷心。
賴世雄天母洗車洗出名號！敲門求「老外英文實戰演練」超成功
後來考大學失利之後，賴世雄轉考政治作戰學校新聞系，有一次，美國西點軍校師生來訪，班上沒有一個學生敢與對方接觸，對方講什麼也無人答腔，氣氛非常尷尬，僅有一位曹同學以流利的英文跟對方交談起來，態度也非常從容，讓賴世雄便希望曹同學教他英文，開啟了賴世雄的「英文人生」。
賴世雄每天不停的磨練自己的英文能力，每個星期日早上，賴世雄一定準時出現在查經班，他不在乎別人異樣的眼光，隨時抓住機會跟牧師對話，接著下午就到天母（早年美軍居住的地方），挨家挨戶敲老外的大門，免費替人家洗車，代價是主人用英語跟他聊天，結果沒想到竟然在天母一帶洗出名氣，左鄰右舍知道他想學英文的決心，邀請他洗車的比比皆是，隨後加上賴世雄的苦讀，最終練就了一口流利的英文，也因此賴世雄才能有這麼多學生、教材在台灣滿地開花，過程實在相當不簡單！