林志穎不開特斯拉了！改飆這台中國電動車　車價、性能全公開

賴世雄72歲再婚！台灣英語教父起底　「幫美軍洗車」學英文超狂

▲有台灣英語教父之稱的「賴世雄」，教導無數的學生以及出版過許多英文教材。（圖／常春藤賴世雄老師YT）
▲有台灣英語教父之稱的「賴世雄」，教導無數的學生以及出版過許多英文教材。（圖／常春藤賴世雄老師YT）

記者張嘉哲/綜合報導

有台灣英語教父之稱的「賴世雄」，日前在路上接受美國YouTuber賴泰迪（Teddy Lai）街訪，結果挖出不少人兒時的回應，指出賴世雄就是小時候的英文老師，當年受益良多。據了解，現年76歲的賴世雄已經在72歲時再婚，現在過著幸福美滿的生活，不過別看賴世雄這樣擁有一口流利的好英文，甚至是常春藤英語集團創辦人，過往在「學習英文」的道路上，也是有經歷過一片風雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據《三立新聞網》報導，賴世雄表示自己目前是半退休的狀態，透露當時接受訪問時，跟太太正好要走回住處，也意外聊到感情史。賴世雄表示，過去第一任妻子因病過世，讓他打擊非常大，之後才漸漸走出悲傷。過了好幾年，賴世雄在春藤美語集團30週年活動上，看到自己之前在「政戰學校的一個老同學也有來參加」。

沒想到兩人相認之後，還是能夠開心聊起過去學校的往事，相處起來非常自在。賴世雄表示，太太是美術系的，非常擅長繪畫，兩人現在常常一起到處旅遊，一起畫下旅途的風景，兩人在70多歲時相逢，是彼此的心靈伴侶，也攜手共度接下來的人生。

▲賴世雄老師早年藉由洗老外的車子來學習英文，故事相當勵志。（圖/賴泰迪YT）
▲賴世雄老師早年藉由洗老外的車子來學習英文，故事相當勵志。（圖／賴泰迪YT）
台灣英語教父賴世雄「吃過的苦也不少」！幫家裡賣麵被看不起

說到賴世雄，他擁有美國明尼蘇達大學英語教學、大眾傳播雙碩士，大眾傳播博士的學歷，在台灣從事英語教學工作已經多年，1982年創辦《常春藤解析英語雜誌》，所出版的英文教材可以說是數不清，當年在英文教學上有不少學生都被他帶過，堪稱是「台灣英文教學先鋒」。從賴泰迪的影片留言熱烈程度，點閱率也衝破227萬來看，真的有不少人受過賴世雄老師的教導。

但提到賴世雄的過往，天曉得他大學聯考英文只考了七分！賴世雄年幼時家境並不好，賴世雄經常幫父親賣麵、送麵、洗碗，根本沒有多餘的時間讀書，功課自然也不出色，甚至曾經被人家羞辱表示「不好好用功，將來就像他一樣去賣麵」，這讓賴世雄感到無比的傷心。

▲台灣英語教父賴世雄年幼時家境並不是很好，過去幫家裡賣麵還被嘲諷。（圖/常春藤英語集團官網）
▲台灣英語教父賴世雄年幼時家境並不是很好，過去幫家裡賣麵還被嘲諷。（圖／常春藤英語集團官網）
賴世雄天母洗車洗出名號！敲門求「老外英文實戰演練」超成功

後來考大學失利之後，賴世雄轉考政治作戰學校新聞系，有一次，美國西點軍校師生來訪，班上沒有一個學生敢與對方接觸，對方講什麼也無人答腔，氣氛非常尷尬，僅有一位曹同學以流利的英文跟對方交談起來，態度也非常從容，讓賴世雄便希望曹同學教他英文，開啟了賴世雄的「英文人生」。

賴世雄每天不停的磨練自己的英文能力，每個星期日早上，賴世雄一定準時出現在查經班，他不在乎別人異樣的眼光，隨時抓住機會跟牧師對話，接著下午就到天母（早年美軍居住的地方），挨家挨戶敲老外的大門，免費替人家洗車，代價是主人用英語跟他聊天，結果沒想到竟然在天母一帶洗出名氣，左鄰右舍知道他想學英文的決心，邀請他洗車的比比皆是，隨後加上賴世雄的苦讀，最終練就了一口流利的英文，也因此賴世雄才能有這麼多學生、教材在台灣滿地開花，過程實在相當不簡單！

▲常春藤英語集團社長賴世雄（左）過去在學英文的道路上，吃過的苦不比別人少。（圖／國防大學提供）​​​
▲常春藤英語集團社長賴世雄（左）過去在學英文的道路上，吃過的苦不比別人少。（圖／國防大學提供）​​​

黃仁勳1句英文爆翻譯戰！口譯員稱「扭曲原意」　外籍老師不挺他

外國人街訪遇白衣阿伯！一開口「英文溜爆」　真實身分超大咖

烏克蘭辣模「想找台灣老公」！爸媽曝女婿條件：沒錢笑不出來

蔡阿嘎再發日文道歉聲明！酸5名店「鬧上日媒」　最嚴重下場曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀