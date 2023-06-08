左左右右畢業「秒戰街舞大賽」！14萬人狂讚舞技：請回演藝圈
雙胞胎左左右右過去因為跳了韓團歌曲《bar bar bar》後爆紅，後來雖然陸續有在頻道更新跳舞影片，但到2019年之後，頻道就沒有再釋出最新跳舞片段。而近日，他們在臉書宣布兩人已經國中畢業，讓不少粉絲感嘆「時間真的過太快了」！而除了左左右右畢業受到討論外，有網友也發現她們在畢業後隔天就出戰「新竹全國街舞大賽KPOP排舞組」的比賽，精彩表現博得滿堂彩，影片在網路上也馬上衝破14萬人觀看。
記者張嘉哲/綜合報導
左左右右日前在臉書貼文寫下「我們畢業啦！準備開始下一階段的旅程！今年我們很幸運，能如期舉行的畢業典禮，很溫馨也很歡樂，祝福所有畢業生！」兩人穿著拿著花束，紮起馬尾，穿著白襯衫和深藍色百褶裙，雖然不再像當年的稚嫩，但是可愛的氣息還是藏不住！
然而就在左左右右畢業，不少人感嘆「時光飛逝」之餘，就有網友發現一支街舞比賽影片，原來是左左右右在畢業後隔天，就立刻參加了「2023新竹縣全國街舞大賽」的KPOP排舞組，左左右右與兩位團員一同組成「Infinity G1」參賽，開頭就以NCT DREAM的《Candy》展現活力，隨後利用ITZY、LESSERAFIM、BLACKPINK等知名歌曲Remix後，排舞表演更佳有層次，超精彩表現讓台下觀眾瘋狂尖叫！
影片曝光後，短短幾天吸引超過14萬人觀看，不少人紛紛表示「天啊！跳得超級好，太厲害了」、「左左右右進步超多...力道也懂控制了，好喜歡」、「這程度完全可以回演藝圈.....超級好看」、「這舞蹈力道頓點收放很足啊，超好看的」、「好有活力！左左右右已經小大人了！」、「時間過好快喔！被演算法帶來這裡，真的跳的很好欸，那個力道都很剛好」、「真的跳太棒了，完全可以再出道一次了」。