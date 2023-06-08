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台灣沒人打保齡球？現場直擊「排隊3小時」　家數銳減93%！原因曝

▲曾經紅極一時的保齡球館現在愈來愈少見，新北新莊的亞運保齡球館周末人潮滿滿，「想打要等3小時」。（圖／記者徐銘穗攝）
▲曾經紅極一時的保齡球館現在愈來愈少見，新北新莊的亞運保齡球館周末人潮滿滿，「想打要等3小時」。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

過去曾經紅極一時的保齡球館現在愈來愈少見。有網友忍不住好奇發文「為什麼不流行了？」貼文一出立刻引起網友熱議。專家揭露出「1致命關鍵」。不過，《NOWnews今日新聞》日前周末下午至新北市三重、新莊保齡球館直擊，現場人潮滿滿，想打最少要等3小時。

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原PO日前在PTT發文，表示最近和同事開始玩保齡球，覺得不會累、不會流汗，「新手也可以打出全倒」，還說小時候會跟爸媽一起去打保齡球，好奇為什麼現在不流行了。

貼文引起網友討論，紛紛留言推敲原因「用場地太多，機器貴，二手不好出」、「印象是不便宜，而且都在很偏遠的地方」、「需要的場地跟維護費太高」、「場地需求高，收費低，沒一定人數養不起」。

▲新北新莊的亞運保齡球館開業超過20年，周末人潮滿滿。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新北新莊的亞運保齡球館開業超過20年，周末人潮滿滿。（圖／記者徐銘穗攝）
《NOWnews今日新聞》日前周末下午前往E7PLAY三重館，其為一票玩到底的複合式室內樂園，有保齡球、遊戲機台等設施，現場人潮滿滿，店員說「想玩保齡球要排3個半小時」。再轉往新莊、開業超過20年的亞運保齡球館，當天館方因人力問題只營業到傍晚，想打同樣要等3小時以上。

據了解，台灣在90年代、保齡球極盛時期，曾有多達600家保齡球館，但目前只剩43家。根據財政部統計資料顯示，今年1月至2月，全台43家保齡球館總總營業額為1億279.5萬元，換算每家平均月營業額為119.5萬元。

台灣曾被譽為是「飛碟球王國」揚名世界，更在亞運摘下多面金牌，為何保齡球館會沒落？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，認為關鍵原因還是整體產業沒落，加上今年杭州亞運沒將保齡球列入，逐漸消失於國際賽事、風氣衰退有關。

現存的保齡球館多結合飛鏢、遊戲機檯等，增加吸引力。曾敬德說，保齡球館場地需求大，但主要是「消費撐不起」高額租金，導致土地轉作他用，像北市就有保齡球館改去做開發蓋房子。

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