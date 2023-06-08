蔡阿嘎悄悄下架「嘉義難吃雞肉飯」影片！在地人怒了：沒看到道歉
台灣知名YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，沒想到卻引發大爭議，甚至登上日本當地媒體，蔡阿嘎隨後下架影片，並發出日文版的道歉聲明。不料後續又有台灣網友，翻出蔡阿嘎半年前就曾拍攝相似題材，主題則是他故鄉嘉義的知名小吃雞肉飯，還有人發現蔡阿嘎悄悄在今（8）日凌晨將影片下架，爭議持續延燒中。
記者潘毅/綜合報導
蔡阿嘎批評日本店家影片爭議發生後，又有人翻出他美食糾察隊系列第七集，曾回到故鄉嘉義，以「比噴水評價還低的嘉義火雞肉飯，到底還能多難吃？」為題，拍攝試吃盤點4間「難吃火雞肉飯」，而影片內容多半為批評，甚至還在店家門口唸出過往客人在網路留下的負評。
影片被翻出後，引發嘉義在地網友的怒火，紛紛大喊「這些內容，難道不需要對嘉義道歉嗎？」隨後在嘉義在地臉書社團更有民眾指出「蔡阿嘎自知理虧，8日凌晨已下架嘉義難吃雞肉飯的不當影片」。
但不少嘉義鄉親得知影片下架後，仍紛紛留言表示「沒有道歉就表示沒有認錯...公開向日本店家道歉，卻只是默默下架訕笑雞肉飯店家的影片」、「一樣都是拍片貶抑店家，可以對日本道歉，對台灣店家呢？」、「嘉義人損嘉義人」、「網紅們因網路而紅，也很容易因網路而消失。店家有可能因為你們一句話，被害到關門」。