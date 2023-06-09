王淨曾胖到60公斤被霸凌、刺青藏愛意　你不知道女神的6件事

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王淨會寫作是無師自通，2012年底為排解寂寞開始在網站連載小說，15歲以筆名「菌菌」出版第一本小說《芭樂愛情》，講述失婚婦女追求愛情的故事，還請到范曉萱寫序，年紀輕輕的她擁有超齡的創作能力和文字表現，書迷超過10萬人，被譽為「天才美少女作家」，2015年推出第二本著作《蟑螂哲學》，寫的是獻給年輕女孩的戀愛哲學，作品被瞿友寧導演買下版權，計畫拍成偶像劇。
計程車上唱歌被找去拍電影
王淨17歲偶然搭乘「K歌運將」涂清涼司機的計程車，在車上以行動KTV翻唱田馥甄〈小幸運〉、徐佳瑩〈你敢不敢〉，涂清涼把影片上傳YouTube後爆紅，王淨的表現受到《痴情男子漢》劇組注意，邀請她去試鏡，因而開啟她的演員之路，王淨受訪時曾說「原本以為自己會以歌手身分出道」，她也曾和藝人李昶俊（ECHO）合唱〈戀愛ING〉、〈非你莫屬〉、〈甜甜的〉、〈你被寫在我的歌裡〉、〈愛很簡單〉等7首情歌。
父母離婚自責求助身心科
王淨12、13歲時，父母因為教養方式歧異等問題常有爭執，父親對王淨非常嚴格，以成績為導向，曾在王淨的房間裝監視器監督女兒念書，媽媽始終支持女兒追夢，無法接受丈夫的行為，兩人最終離婚，夾在中間的王淨一度問自己「是不是我的錯？」甚至鬱結於心，不斷自我譴責，媽媽的律師建議她去看身心科，王淨才找心理醫師求助，治癒心理的創傷，而她的小說《芭樂愛情》靈感就是來自媽媽。
曾胖到60公斤被同學霸凌
雙親離異後，王淨被媽媽送去美國洛杉磯唸書，語言不通又是小留學生，王淨在學校被同學孤立，交不到朋友，青春期體重最高達到60公斤的她，被同學言語霸凌，譏笑她是「亞洲胖女生」，雖然在台灣只打過樂樂棒球，王淨毅然決然加入壘球隊，每天和大家一起訓練到天黑，也因為團體生活讓她的英文突飛猛進，最終融入群體，被同學接納，畢業典禮上還被當初排擠她的女孩擁抱痛哭。
公認的「睡神」和「吃貨」
王淨是朋友和同事眼中的「睡神」和「吃貨」，關注她IG的粉絲，可以常常看到王淨不管是做造型還是工作，最常做的兩件事就是睡覺和覓食，只要抱著布偶或枕頭，王淨就能一秒入睡，完全不在意睡相被看光，她的梳化桌上總是擺買各種零食，演員王傳一曾爆料，王淨到日本拍攝《愛情白皮書》，不僅狂掃當地美食，更在只有5度的低溫下吃冰，王柏傑說王淨只要沒有拍戲或是休息時間，她就會找個小角落補眠，虧對方「沒有遇過那麼愛睡覺的女演員」。
刺青背後的私密故事
王淨全身至少有6處刺青，右手臂的玫瑰是媽媽最愛的花，單親的媽媽一手拉拔3個小孩長大，王淨對媽媽依賴又崇拜，只要看到玫瑰就想到媽媽，所以把媽媽的名字化成玫瑰花梗，永遠留在身上，姊姊也是王淨的摯愛，她把姊姊的名字Maple刺在左前臂上，而上手臂內側的紋身是她最鍾愛的，靈感來自聖經詩篇90章第9節，大意為「我們一生的日子都在你的震怒中消逝，我們度盡的年歲好像一聲歎息」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110