全家店員竟「衝進7-11」服務！她曝超暖心過程 全場狂讚：夠大氣
對於繁忙的現代人而言，各種服務都有的超商，已經成為不可缺少的去處，而在台灣，路上最常見的就是四大超商。不過近期就有民眾在7-11準備影印文件時，竟看到另一間全家店員衝進店裡，而後續暖心過程曝光，也讓眾多網友狂讚：有夠大氣！
記者潘毅/綜合報導
一位網友在臉書社團《爆廢公社二館》上發文分享，自己昨（7）晚到住家附近的7-11準備列印文件，但前方有兩位長輩正在使用，此時，突然看到店外有一位身穿全家超商制服的人匆匆跑進7-11。
而這位全家店員隨後開始幫站在機器前兩位長輩客人操作機器，前後耗費了大約5分鐘完成。站在後方的原PO也目睹全程，不禁在心中讚嘆「我雖然等的有點不耐煩，但對於全家店員的敬業精神和幫助客人的熱心，感到十分敬佩」。
看完這段經歷，許多曾受店員幫助的網友們也紛紛留言表達感謝「覺得很溫馨耶」、「其實小七的店員也很熱忱，有時因自己太久沒操作過系統，我家這邊福田店的員工也都很願意協助，給他們一個讚」、「我猜想應該是年長客人跑去全家要操作事務機，後來發現他需要的東西是小7的事務機才能處理。加上年長者不會操作所以全家店員就直接帶領客人到小7協助操作。我覺得很棒啊，給這位店員大大的讚」、「全家的店員還熱心教line pay!龍岡營造工會對面的店！謝謝妳」。