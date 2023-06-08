企鵝妹在南台灣熱翻！粉絲送「厚外套」 她穿上秒比大拇指：超涼
南韓實況主企鵝妹自4月23日開始「徒步走遍台灣本島4極點」挑戰，截至今（8）日已經走了35天，已經抵達台南、高雄交界處。不過近期台灣天氣相當炎熱，讓企鵝妹時常滿頭大汗，甚至把瓶裝水淋在身上，避免熱昏頭。然而今天的旅程中途，卻有熱心粉絲送上一件「厚外套」，而神奇功用曝光，也讓企鵝妹直接在鏡頭前豎起大拇指。
記者潘毅/綜合報導
近期企鵝妹已經走到台南，並在昨天已經抵達台灣最西點，旅程以進度已經完成85%，目前只剩下位於屏東墾丁的台灣最南點，就能結束這項挑戰。但近期酷熱的天氣，卻成為企鵝妹的一大阻礙。
沒想到今（8）日中午，企鵝妹在路途中，突然有熱心粉絲現身，掏出一件「超神厚外套」，就是日本工人在夏天時常穿著的「空調服」，是透過腰部開孔上的小型風扇，將外部空氣吸入衣服中，保持空氣流通，裡面還附有網袋衣可以擺放整袋冰塊，讓裡面充斥涼爽的空氣，消除大熱天勞動的不適感；而企鵝妹穿上後，也直接在鏡頭前比出大拇指，大喊真的很涼爽。
這一神物出現後，立刻讓不少鄉民驚嘆「這件很貴，外面好像賣5千多」、「好爽喔！這樣都有神裝穿」、「空調服超有用，我叔叔做工地的，都換三件了，還是整天都穿」、「牧田空調服，很猛的」、「這件有穿過就知道讚，日本工地夏天必備」。