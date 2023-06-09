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鍾沛君控強吻2次！朱學恒道歉文有「2種版本」　急刪文仍被抓包

▲國民黨台北市議員鍾沛君爆料，遭到知名時事評論員、KOL朱學恒性騷擾甚至2度強吻，引發社會議論。（圖／翻攝朱學恒臉書）
▲國民黨台北市議員鍾沛君爆料，遭到知名時事評論員、KOL朱學恒性騷擾甚至2度強吻，引發社會議論。（圖／翻攝朱學恒臉書）

記者張嘉哲/綜合報導

網紅人設崩潰再+1！國民黨台北市議員鍾沛君爆料，遭到知名時事評論員、KOL朱學恒性騷擾甚至2度強吻，引發社會議論。然而朱學恒雖然在第一時間出面承認並且道歉，但是卻被發現「道歉文有2個版本」，其中的差異加上對比鍾沛君的爆料文，更是留給民眾無限遐想。

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鍾沛君8日在臉書上發文，透露自己去年年8月6日晚間，她與朱學恒、一名女醫生H餐敘，後來H前腳才剛離開餐廳，結果坐在鍾沛君對面的朱學恒起身走向她，無預警的抱住她並且強吻，過程中朱學恒二度做出同樣的行為，甚至表示「反正妳明天也不會記得」，讓鍾沛君每次想起這段回憶都心有餘悸。

政治評論員朱學恒8日晚間與國民黨立委吳怡玎直播，在開始47分鐘後，朱學恒對國民黨市議員鍾沛君指控的性騷擾案道歉。（取自朱學恒YT直播）
▲政治評論員朱學恒8日晚間直播道歉，對國民黨市議員鍾沛君指控的性騷擾案道歉。（圖／取自朱學恒YT直播）
而鍾沛君也提到，由於最近台灣「#MeToo」風潮襲捲，竟然沒想到本週一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷擾之事，這讓鍾沛君相當氣憤的說「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」

對此，朱學恒在第一時間就發出道歉文，但隨即刪文之後又馬上發出第二版本道歉文，不過早已被網友備份，其中第一版的道歉文寫著「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向所有被我冒犯的人道歉」，但隨後發出兩分鐘立刻刪文，緊接著出現第二版道歉文寫著「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。

▲朱學恒的道歉文版本有兩種，道歉的對象進行更動被抓包。（圖/朱學恒臉書）
▲朱學恒的道歉文版本有兩種，道歉的對象進行更動被抓包。（圖／朱學恒臉書）
兩版道歉文的內容其實差不多，不過道歉的對象從原本「向所有被我冒犯的人」卻改成「向鍾沛君議員和所有社會大眾」，再加上鍾沛君指控文當中有提到關鍵句「直到如今，我確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」，留給外界有無限的遐想。

而對於這次的事件，朱學恒昨晚也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受。

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