鍾沛君控強吻2次！朱學恒道歉文有「2種版本」　急刪文仍被抓包

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而鍾沛君也提到，由於最近台灣「#MeToo」風潮襲捲，竟然沒想到本週一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷擾之事，這讓鍾沛君相當氣憤的說「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」
對此，朱學恒在第一時間就發出道歉文，但隨即刪文之後又馬上發出第二版本道歉文，不過早已被網友備份，其中第一版的道歉文寫著「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向所有被我冒犯的人道歉」，但隨後發出兩分鐘立刻刪文，緊接著出現第二版道歉文寫著「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。
兩版道歉文的內容其實差不多，不過道歉的對象從原本「向所有被我冒犯的人」卻改成「向鍾沛君議員和所有社會大眾」，再加上鍾沛君指控文當中有提到關鍵句「直到如今，我確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」，留給外界有無限的遐想。
而對於這次的事件，朱學恒昨晚也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受。
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