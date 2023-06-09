朱學恒爆性騷！3年前曾分享「鍾沛君比基尼照」　驚人發言曝光

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隨後又因為最近台灣「#MeToo」風潮襲捲，沒想到本週一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷擾之事，這讓鍾沛君相當氣憤的說「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」更直言「被朱學恒搶吻摟抱的受害者不只有她一人」。
然而消息曝光後，劉宇第一時間找到朱學恒於2020年7月10日在臉書分享鍾沛君的比基尼照，照片中，可以看到鍾沛君身穿綠色比基尼，打卡人在綠島遊玩，由於綠島天氣炎熱、水上設施也非常多，因此在綠島的穿著幾乎許多女生都是如此，所以根本見怪不怪，而朱學恒分享貼文後則寫下「欺世盜名，這尺寸我覺得不對」，疑似在評論鍾的罩杯大小， 又再度引發爭議。
而對於性騷擾事件，朱學恒昨晚也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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