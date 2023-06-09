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鍾沛君嗆：你怎敢講性騷擾？「同台朱學恒」翻車畫面曝光

▲知名時事評論員、名嘴朱學恒遭到國民黨台北市議員鍾沛君爆料，在一次的餐敘當中2度強吻自己。（圖／YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）
▲知名時事評論員、名嘴朱學恒遭到國民黨台北市議員鍾沛君爆料，在一次的餐敘當中2度強吻自己。（圖／YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者張嘉哲/綜合報導

知名時事評論員、名嘴朱學恒遭到國民黨台北市議員鍾沛君爆料，在一次的餐敘當中2度強吻自己，引發社會議論。其中鍾沛君在爆料文當中提到朱學恒自己作為性騷擾的加害者，竟然還能夠在她面前，去評論民進黨性騷擾的事件始末，直言「他怎麼敢？」如今，兩人同台畫面也曝光，當時朱學恒評論性騷擾情事的話語也都曝光，被堪稱是「最大翻車現場」。

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在鍾沛君爆料之後，前後對比線索之後，不少人推測兩人同台的節目事《57爆新聞》，而事後官方也在今天凌晨將精華片段剪出，證實朱學恒跟鍾沛君當時正是同場錄影的嘉賓。朱學恒在節目中被問到對於這次民進黨性騷擾事件的看法表示「民進黨爆發的一連串事件已經不只是性騷擾，還涉及職場霸凌，最後的處理竟然是要受害者向加害者道歉，這些都太過荒謬」。

▲朱學恒日前與鍾沛君在政論節目同台，朱學恒還評論民進黨性騷擾案件。（圖/57爆新聞YT）
▲朱學恒（右一）日前與鍾沛君（左二）在政論節目同台，朱學恒還評論民進黨性騷擾案件。（圖/57爆新聞YT）
朱學恒在評論民進黨立委林靜儀藉由性騷擾事件做政治攻擊時，直接表示「她特別跳出來講，她沒有反省，沒有思考自己就是封殺性騷擾防治提案的其中一員，民進黨為什麼發生性騷擾案件？妳有沒有反省、妳有沒有檢討？如果都不檢討，只想到拿來攻擊、拿來競選的話，我想民進黨的反省到現在看起來一文不值」。

然而畫面曝光之後，對比如今被鍾沛君爆料自己也是性騷擾的加害者，根本是「大型翻車現場」，鍾沛君也在爆料文寫下「在那之前三天的錄影現場，朱學恒也當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷，他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來」。

而對於性騷擾事件，朱學恒昨晚也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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