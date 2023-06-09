鍾沛君隱忍8個月！爆朱學恒「2度強吻」　切結書關鍵激怒她

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鐘沛君在貼文當中，表示事後朱學恒有擬定了一份切結書，當時雖然朱學恒硬是將「主動摟抱及親吻當事人鐘沛君」的文字在切結書拿掉，但鍾沛君當時也已經不想再追究，深怕事件曝光之後選民的眼光。但仔細觀看切結書當中，仍然有一句關鍵句就是朱學恆承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。
但時至今日，台版MeToo事件大爆發，朱學恒仍受邀各大節目評論性騷擾案件，不僅如此甚至「在政論節目同場鐘沛君」，鐘沛君表示「朱學恒毀棄切結書的承諾，同時大談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待，讓我反覆墜入我努力想要爬離的深淵，讓我對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉」。
鐘沛君對於朱學恒的「不守信用」甚至以「加害人身分欺騙社會大眾」感到不苟同，在隱忍8個月後終於說出事情經過，她堅強的說「讓妳成為別人的勇氣，然後，妳就會得到更多力量，我懇請大家，不用將我視為被害人，我想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸」。
而對於性騷擾事件，朱學恒昨晚也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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