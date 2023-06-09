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鍾沛君隱忍8個月！爆朱學恒「2度強吻」　切結書關鍵激怒她

▲台北市議員鍾沛君爆料名嘴朱學恒性騷擾自己，過程還「強吻2次」，隱忍約8個月後將事情爆出。（圖／記者葉政勳攝）
▲台北市議員鍾沛君爆料名嘴朱學恒性騷擾自己，過程還「強吻2次」，隱忍約8個月後將事情爆出。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

知名時事評論員、名嘴朱學恒遭到國民黨台北市議員鍾沛君指控，在一次的餐敘當中2度強吻自己，讓朱學恒正義凜然的形象大翻車，雖然朱學恒在第一時間道歉承認錯誤，但相關話題仍然停歇。然而鐘沛君在臉書的控訴文當中，貼出了當時朱學恒所擬下的切結書，對比日後的作為，朱學恒可以說是完全沒有履行承諾，致使讓受害者鐘沛君選擇出面爆料。

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從鐘沛君的貼文中，透露自己去年8月6日晚間，她與朱學恒、一名女醫生H餐敘，後來H前腳才剛離開餐廳，結果坐在鍾沛君對面的朱學恒起身走向她，無預警的抱住她並且強吻，過程中朱學恒二度做出同樣的行為，甚至表示「反正妳明天也不會記得」，讓鍾沛君每次想起這段回憶都心有餘悸。

鐘沛君在貼文當中，表示事後朱學恒有擬定了一份切結書，當時雖然朱學恒硬是將「主動摟抱及親吻當事人鐘沛君」的文字在切結書拿掉，但鍾沛君當時也已經不想再追究，深怕事件曝光之後選民的眼光。但仔細觀看切結書當中，仍然有一句關鍵句就是朱學恆承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」。

▲朱學恒當初在性騷擾鍾沛君之後擬定切結書，不過卻在日後沒有履行承諾。（圖/鍾沛君臉書）
▲朱學恒當初在性騷擾鍾沛君之後擬定切結書，不過卻在日後沒有履行承諾。（圖／鍾沛君臉書）
但時至今日，台版MeToo事件大爆發，朱學恒仍受邀各大節目評論性騷擾案件，不僅如此甚至「在政論節目同場鐘沛君」，鐘沛君表示「朱學恒毀棄切結書的承諾，同時大談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待，讓我反覆墜入我努力想要爬離的深淵，讓我對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉」。

鐘沛君對於朱學恒的「不守信用」甚至以「加害人身分欺騙社會大眾」感到不苟同，在隱忍8個月後終於說出事情經過，她堅強的說「讓妳成為別人的勇氣，然後，妳就會得到更多力量，我懇請大家，不用將我視為被害人，我想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸」。

而對於性騷擾事件，朱學恒昨晚也有開直播說明，表示是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力，「這就是我的錯」，朱學恒說他願意跟造成困擾的任何人，誠懇的道歉認錯，面對任何的後果，如果有法律流程他也會坦承接受。

▲朱學恒強吻鍾沛君。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）
▲朱學恒遭爆強吻鍾沛君，昨晚開直播坦承做錯事，並稱自己當時喝到斷片「沒有足夠的判斷力以及記憶」。（圖／YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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