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朱學恒才剛擠下館長！YT抖內創「台灣紀錄」　人設全毀遭嗆退錢

▲時事評論員、名嘴朱學恒上遍各大節目評論時事，自己本身也在YouTube頻道有直播的習慣，深獲觀眾喜愛。（圖／YT@朱學恒的阿宅萬事通事務所）
▲時事評論員、名嘴朱學恒上遍各大節目評論時事，自己本身也在YouTube頻道有直播的習慣，深獲觀眾喜愛。（圖／YT@朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者張嘉哲/綜合報導

時事評論員、名嘴朱學恒上遍各大節目評論時事，自己本身也在YouTube頻道有直播的習慣，往往開播都會吸引大批觀眾觀看，然而卻被國民黨台北市議員鍾沛君指控，在一次的餐敘當中2度強吻，讓朱學恒為社會發聲的正義人設一夜全毀。然而才剛風光擠下館長，在五月奪下YouTube抖內排行榜冠軍的他，如今卻面臨信任破產問題，讓大批粉絲到臉書、頻道留言喊「抖內退錢」。

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根據「Playboard」平台統計，如果不是定頻道主題，並選擇「台灣」、「Most Super Chatted」的情況下，5月的抖內排行榜由「朱學恒的阿宅萬事通事務所」拿下，獲得大約71萬元，而四月奪下冠軍的館長陳之漢則被擠下去變成第二名，五月僅吸金26萬多元，兩者相差44萬7452元。

▲朱學恒在YT五月抖內排行榜擠下館長陳之漢，吸金大約71萬。（圖／Playboard）
▲朱學恒在YT五月抖內排行榜擠下館長陳之漢，吸金大約71萬。（圖／Playboard）
除此之外，朱學恒的吸金能力實在非常強大，根據統計，朱學恒的頻道從2014年12月31日至2023年1月3日，共獲得1008萬9409元，位居第一名寶座，還是台灣所有YouTuber中，第一個抖內收入破千萬的頻道；除此之外，在去年的抖內排行榜裡，朱學恆也獲得年度「抖內王」，光是靠抖內就進帳592萬1522元，吸金實力不容小覷。

▲朱學恒的YT頻道是台灣第一個獲得抖內千萬的頻道，吸金能力相當強。（圖/）
▲朱學恒的YT頻道是台灣第一個獲得抖內千萬的頻道，吸金能力相當強。（圖／Playboard）
不過如今被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷擾，讓他人設一瞬間全毀，不少粉絲到

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
他的臉書以及YouTube頻道要求退錢。而朱學恒目前除了昨晚直播時，坦承犯下錯誤，解釋自己是喝到斷片，沒有足夠的判斷力以及記憶外，目前沒有最新發聲，未來YouTube頻道是否會繼續經營，外界也都等著看。

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