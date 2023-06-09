朱學恒才剛擠下館長！YT抖內創「台灣紀錄」　人設全毀遭嗆退錢

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除此之外，朱學恒的吸金能力實在非常強大，根據統計，朱學恒的頻道從2014年12月31日至2023年1月3日，共獲得1008萬9409元，位居第一名寶座，還是台灣所有YouTuber中，第一個抖內收入破千萬的頻道；除此之外，在去年的抖內排行榜裡，朱學恆也獲得年度「抖內王」，光是靠抖內就進帳592萬1522元，吸金實力不容小覷。
不過如今被國民黨台北市議員鍾沛君指控性騷擾，讓他人設一瞬間全毀，不少粉絲到
他的臉書以及YouTube頻道要求退錢。而朱學恒目前除了昨晚直播時，坦承犯下錯誤，解釋自己是喝到斷片，沒有足夠的判斷力以及記憶外，目前沒有最新發聲，未來YouTube頻道是否會繼續經營，外界也都等著看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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