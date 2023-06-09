朱學恒爆強吻鍾沛君！最強YT頻道不做了 改名「無限期停止活動」
時事評論員、名嘴朱學恒上遍各大節目評論時事，自己本身也在YouTube頻道有直播的習慣，往往開播都會吸引大批觀眾觀看，然而日前卻被國民黨台北市議員鍾沛君指控，在一次的餐敘當中2度性騷擾強吻，事後朱學恒坦承犯錯，取消所有通告以及直播行程，如今，YouTube頻道「朱學恒的阿宅萬事通事務所」也改名為「即日起無限期停止公眾活動」，形象重創。
記者張嘉哲/綜合報導
回顧這起事件，鍾沛君8日在臉書上發文，透露自己去年8月6日晚間，她與朱學恒、一名女醫生H餐敘，後來H前腳才剛離開餐廳，結果坐在鍾沛君對面的朱學恒起身走向她，無預警的抱住她並且強吻，過程中朱學恒二度做出同樣的行為，甚至表示「反正妳明天也不會記得」，讓鍾沛君每次想起這段回憶都心有餘悸。
隨後又因為最近台灣「#MeToo」風潮襲捲，沒想到本週一（5日）上節目錄影時，同樣受邀的朱學恒竟當著她的面，義正辭嚴的痛批性騷擾之事，這讓鍾沛君相當氣憤的說「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒！」更直言「被朱學恒搶吻摟抱的受害者不只有她一人」。
朱學恒事後坦承犯錯，不過指稱是因為自己喝到斷片，所以沒有足夠的記憶跟判斷力。而該爆料讓朱學恒工作權全面停擺，而他最常直播的平台YouTube，日前才剛奪下五月抖內排行榜冠軍，過去也是「抖內獲得千萬最快的頻道」，正當風光之際，就捲入性騷擾事件，如今頻道名稱從「朱學恒的阿宅萬事通事務所」改名為「即日起無限期停止公眾活動」，令人不勝唏噓。
※【NOWnews 今日新聞
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